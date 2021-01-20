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Engellilere yönelik kurslar devam ediyor

20.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bağlı Kernek Külliyesi Engelliler Merkezi’nde engellilere yönelik halı dokuma, ahşap yakma, bilgisayarlı muhasebe ve bağlama kursu eğitimlerine devam ediyor.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na Engelliler Merkezi’nde devam eden dört derslik eğitim kursları sosyal mesafe dikkate alınarak sürdürülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bağlı Kernek Külliyesi Engelliler Merkezi’nde engellilere yönelik halı dokuma, ahşap yakma, bilgisayarlı muhasebe ve bağlama kursu eğitimlerine devam ediyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na Engelliler Merkezi’nde devam eden dört derslik eğitim kursları sosyal mesafe dikkate alınarak sürdürülüyor. Halı dokuma, ahşap yakma, bilgisayarlı muhasebe ve bağlama eğitimlerinin verildiği kurslara 35 öğrenci eğitim alıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, bu tarz kursların engelliler için ilerideki hayatlarında istihdam edecekleri sektörlerde rahat etmeleri açısından önem arz ettiğini söyledi. Katipoğlu, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi olarak engelli kardeşlerimize, büyüklerimize, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize her türlü yardımda bulunuyor. Onların sosyal hayata tutunmaları adına birçok faaliyetimiz var. Bugün de bunlardan biri olan engelli koordinasyon merkezimizde kardeşlerimize kamu ve özel sektörde istihdamlarını sağlamak amacıyla, onların talep ve ihtiyaçlarına göre meslek edindirme kursları düzenlemekteyiz. Tabi bu kurslarımızı halk eğitimdeki hocalarımızın desteği ile yapıyoruz. Bu merkezimizde onların rahat bir eğitim almaları için dört ayrı sınıf oluşturduk. Halı kurslarımız, ahşap yakma, bilgisayarlı muhasebe ve bağlama kursları gibi farklı alanlarda ihtiyaca göre kurslar düzenliyoruz. Bu güne kadar bu merkezimizde farklı alanlarda, işaret dili, bilgisayar işletmeciliği, kuran kursları, bilgisayarlı muhasebe, ev tekstili, Osmanlı minyatürü, atletizm ve bağlama gibi 30 faklı alanda kurslar düzenledik. Bu kurslardan kardeşlerimiz çok ciddi ürünler elde ettiler. Bu ürünleri de ekonomik olarak kendilerine kaktı sağlanması amacıyla fuarlarda, alışveriş merkezlerinde açılan stantlarda satışlarını gerçekleştiriyoruz ve bu satışlardan elde edilen gelirlerin tamamını da yine bu kardeşlerimize teslim ediyoruz. Ben kardeşlerimizin emeklerine ve hocalarımızın çabalarına teşekkür ediyorum. Bu merkezde çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum” dedi.
Kernek Külliyesi Engelliler Merkezi’nde açılan kurslara katılım sağlayan kursiyerlerinden Solmaz Aslan, “Alınan siparişlerle birlikte ben yapıyorum. Çok şükür bu sayede parada kazanıyoruz. Bize bu imkânları sağlan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kurstaki hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Kursiyer Burak Ata, “Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Kişisel gelişim için çok faydalı oluyor. Özellikle pandemi sürecinden dolayı evde kaldığımız bu sürede bu güzel ortamı bize sunduğu için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü başka yerde böyle bir imkân sunulmuyor” şeklinde konuştu. Kursiyer Kıvanç Aydın ise; “Bu kurslar bizim ve tüm engelliler için çok iyi oluyor. Bu düzenlenen kurslardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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