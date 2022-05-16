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Engellilerin bir günlük temsili askerliğinde SOLOTÜRK heyecanı yaşandı

16.05.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engellilerin bir günlük temsili askerliğinde SOLOTÜRK heyecanı yaşandı

Konya'da yaşayan 95 engelli, "temsili askerlik" uygulamasıyla bir günlüğüne asker olma ve SOLOTÜRK gösterisini izleme sevincini bir arada yaşadı.

Bedensel, zihinsel ve işitme engelli vatandaşlar, askerlik görevini yerine getirmek üzere aileleri ile Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.

Asker tıraşı olan ve üniforma giyen engellilere, temel eğitim çalışması yaptırıldı. Eğitim sırasında asker selamı ve esas duruş gösterildi.

Daha sonra temsili askerlik yapan genç-yaşlı, bedensel ve zihinsel engelli vatandaşlar için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yemin töreninde, tümen sancağının tanıtılmasının ardından engelli askerler, ellerini, etrafında sıralandıkları masaların üstünde bulunan Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti.

Bu sırada töreni izleyen aileler, yakınlarının yaşadığı askerlik coşkusuna ortak oldu.

3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, burada yaptığı konuşmada, aileleri ve temsili askerleri tebrik etti.

Temsili askerliğe ilişkin bilgi veren Şensöz, vatani görevin Türk milleti için onur kaynağı sayıldığını vurguladı.

- SOLOTÜRK nefes kesti

Törenin ardından heyecanlı askerler ve aileleri için Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri yaptı.

SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı'nın performansı, izleyenleri heyecanlandırdı.

Binbaşı Emre Mert, yurt içinde ve dışında yaptıkları gösterilere ilişkin bilgi verdi, Türk milletinin kudretini, Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil etme gayretinde olduklarını söyledi.

Murat Bakıcı da uçuş performansı ve patenti SOLOTÜRK'e ait hareketleriyle nefes kesti.

- Ellerine kına yakıp geldi

Anne Yasemin Türkmen, temsili askerlik uygulamasına katılan 22 yaşındaki oğlu Emre Türkmen'i asker üniformasıyla görmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Bu hissin kelimelerle anlatılamayacağını belirten Türkmen, "Oğlumun da her genç gibi asker olma hayali vardı. Çok sevinçliyiz, diyecek bir şey bulamıyoruz. Hüzün, sevinç hepsi bir arada. Dün asker gecesi düzenledik. Oğlumun ellerine kına yaktık. " diye konuştu.

Bedensel engelli Emre Türkmen de "Bu benim hayalimdi. Bu üniformayı giyeceğim dedim, sonunda giydim." ifadesini kullandı.

Anneanne Atike Arşın ise "Çok mutluyum, çok sevindim. Onu böyle görünce çok duygulandım. Çok güzel bir uygulama. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hayalleri gerçekleşiyor. Bir gün de olsa muratları yerine geliyor. Ağabeyi askere gidince kendi kendine çok üzülmüştü. Allah nasip etti, o da asker oldu." diye konuştu.

Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ve Konya Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker de katıldı.

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