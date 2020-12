Engellilerin yüzü ‘Can Kulağı’ ile güldü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Elbistan Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının tek çatı altında toplandığı Can Kulağı Plartformu, dar gelirli engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve akülü araba hediye etti.

Engelli bireylere ve onların ailelerine el uzatmak, yüklerini hafifletmek amacı ile harekete geçen Elbistan Belediyesi ve Can Kulağı platformu ekipleri, ilçe genelinde bazı noktalara akülü araba için şarj istasyonları kurdu.

Hediye esnasında en dikkat çekici olay ise Suriye de yaşanan savaş esnasında sol ayağını kaybeden 13 yaşındaki Negam El Kaddur oldu. Küçük yaşta engelli hayat ile tanışan küçük Kaddur, tekerlekli sandalye ile hayata yeniden tutundu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlarımızın da geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri için her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Gürbüz açıklamasını şöyle sürdürdü:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Can Kulağı’na bağlı sivil toplum kuruluşlarımız ile dar gelirli engelli ailelere tekerlekli sandalye ve akülü araba hediye edildi. Ayrıca ilçemiz genelinde bazı noktalara akülü araba için şarj istasyonları kurduk. Engelli vatandaşlarımızın da geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirme azmi içindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya devam edeceğiz.”

Tekerlekli sandalye ile hayata yeniden merhaba dediğini belirten Suriyeli Negam El Kaddur ise, “Suriye’de yaşanan iç savaş esnasında küçük yaşta sol ayağımı kaybettim. Şu an annem ve 4 kardeşimle birlikte yaşıyoruz. Babam savaşta öldü. Bu gün benim için çok önemli bir gün. Çünkü hayata yeniden merhaba dedim. Artık aileme yük olmadan dışarı çıkabileceğim. Hayatımı değiştiren Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim” dedi.