Engelsiz eğitim için “hak temelli” tez çalışmasına ödül

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2020 Yılı mezunlarından Ahmet Nedim Gündoğar’ın ‘‘Yükseköğretime Devam Eden Görme Engelli Öğrencilere Yönelik Öğretimsel Uyarlamalar Hakkındaki Görüşler’’ başlıklı tez çalışması, ödüle layık görüldü.

HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Kayhan’ın danışmanlığında tamamlanan tez çalışması, Bğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul ortaklığı, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle düzenlenen “Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü”nün sahibi oldu. Farklı disiplinlerden engellilik alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan araştırmacıların katkılarıyla gerçekleştirilecek olan ödül töreni, 10 Aralık İnsan Hakları Günü saat 18.00’da Zoom platformu üzerinden yapılacak.

“Herkes için sürdürülebilir ve erişilebilir eğitim”

Çalışma ve süreç hakkında görüşlerini ifade eden Doç. Dr. Nilay Kayhan, “Eğitim her birey için temel bir haktır. Yükseköğretim kurumlarında hak temelli, erişilebilir, akademik, sosyal ve kültürel hayata tam katılım ilkesinin benimsenmesi ‘Herkes için sürdürülebilir ve erişilebilir eğitim’ yaklaşımına dayalı düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Mezunlarına akademik, sosyal, kültürel yönden bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmayı hedefleyen üniversiteler; bir bakıma gençlerimizin bilimsel düşüncenin önemine inanan, iletişim becerileri yönünden olumlu bir tavır gösteren, insan haklarına saygı duyan, demokratik tutum sergileyen ve dünya vatandaşı olma yolundaki yeterliklerine katkı sağlayan eğitim kurumlarıdır. Bu anlamda HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü olarak öğrencilerimizin lisans ve lisansüstü eğitimleri sonunda, içinde yaşadıkları topluma katkı sağlayıcı, sorunlara çözüm önerileri sunabilecek yeterlikleri kazanmalarını hedefliyoruz. Genel amacı, görme engelli üniversite öğrencilerinin akademik süreçlerine yönelik öğretimsel uyarlamaları; öğretimi planlama, uygulama, değerlendirme ve bireysel başarılarının izlenmesi boyutunda değerlendirmek olan bu çalışmanın, eğitimde hak temelli, adil ve tam katılım ilkesinin önemine ilişkin farkındalığı destekleyen kurum ve kuruluşlarca ödüle layık görülmesinden dolayı, Üniversitemiz, Fakültemiz ve Bölümümüz adına gurur duyduğumu belirtir, tez öğrencimiz Ahmet Nedim Gündoğar’ı bir kez daha tebrik ederim. Bğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul ortaklığı, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü’ne bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bireysel farklılıklara dayalı düzenlemeler yapmak çok değerli”

Tez çalışması ödüle layık görülen Ahmet Nedim Gündoğar ise, “Öğrencisi olmaktan büyük gurur duyduğum Üniversiteme ve Bölüm hocalarıma özellikle çok teşekkür ederim. Çalıştığım alanda, eğitim-öğretim sürecinde bireysel farklılıklara dayalı düzenlemeler yapmak çok değerli. Bu anlamda, öğretmen olarak bizlerin bilimsel kanıt temelli uygulamaları biliyor ve etkili bir biçimde kullanabiliyor olması beklenmektedir. Eğitimde erişilebilirlik odağında gerçekleştirdiğimiz tez çalışmamızda, her bireyin gereksiniminin dikkate alınarak ‘engelsiz üniversite’ eğitiminde yasal düzenlemelerin yanı sıra, etkili uygulamalar, rol ve sorumluluklar, hak temelli kapsayıcı eğitime dikkat çekmeyi amaçladık. Özellikle yükseköğretim sürecinde etkili uygulamaların belirlenmesi, izleme ve değerlendirme verilerinin elde edilerek paylaşılmasını temel alan çalışmaların herkes için sürdürülebilir ve erişilebilir nitelikli eğitime katkı sağlayacağını düşünebiliriz” diyerek görüşlerini dile getirdi.



