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Engelsiz Filmler Festivali'nin Ankara ve çevrim içi gösterimleri başladı

17.10.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelsiz Filmler Festivali'nin Ankara ve çevrim içi gösterimleri başladı

Görme ve işitme engelli sinemaseverlere yönelik sesli betimlemeli ve ayrıntılı altyazılı filmlerin bulunduğu Engelsiz Filmler Festivali'nin Ankara ve çevrim içi gösterimleri başladı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalin Ankara ve çevrim içi gösterimleri 23 Ekim'de sona erecek.

Festival kapsamında Ankara'daki film gösterimleri Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda yapılacak. Filmler çevrim içi olarak "eff2022.muvi.com" sitesinden de izlenebilecek.

Dünya ve Türkiye sinemasından 39 filmi seyirciyle buluşturacak festivalde, film ekipleriyle gerçekleştirilecek söyleşiler festivalin YouTube kanalından takip edilebilecek.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalde, filmler görme ve işitme engellilere yönelik sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sunulacak.

- Ödüller 22 Ekim'de sahiplerini bulacak

Festival programındaki "Ulusal Uzun Film Yarışması" ve "Kısa Yarışma"da yarışan filmler, jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle "en iyi film", "en iyi yönetmen" ve "en iyi senaryo" ödüllerini almaya hak kazanacak.

Her iki yarışmada seyircilerin belirleyeceği filmlere de "seyirci özel ödülü" verilecek.

Ödül alanlar, 22 Ekim Cumartesi, festivalin YouTube kanalında yayınlanacak video ile açıklanacak.

Festival hakkında ayrıntılı bilgiye "www.engelsizfestival.com" sitesinden ulaşılabiliyor.

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