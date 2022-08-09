Engelsiz Filmler Festivali'nin "Kısa Film Yarışması"nda finalistler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen "10. Engelsiz Filmler Festivali"nin ikinci kez gerçekleştireceği "Kısa Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı.

Kısa film türünün gelişimine katkıda bulunmak ve sinemaseverler ile sinema profesyonellerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festival, 17-23 Ekim'de Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

Tema kısıtlaması olmaksızın, kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan, 2021 ve 2022 yapımı ulusal ve uluslararası filmlerin başvurduğu yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Almanya, ABD, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Hindistan, Hollanda, İran, İtalya, Kanada, Kore, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan'dan toplam 90 film katılım sağladı.

Yarışmanın finalistleri, Uluslararası Farklı Perspektifler Festival Direktörü Hülya Demirden, kültür yöneticisi İmre Tezel ve yazar, yönetmen Murat Emir Eren'den oluşan ön eleme jürisi tarafından belirlendi.

Yarışmanın finalistleri arasında 3 yerli, 10 yabancı yapım olmak üzere toplam 7 farklı ülkeden 13 kısa film yer alıyor.

Finalistler arasında Elshad Elsever'in "Anahtar", Jane Ashmore'un "Aşk", Hilke Rönnfeldt'in "Çit", Mehdi Mahaei'nin "Galip", Farnoosh Abedi'nin "Gazcılar", Jamilia Azizova'nın "Gölgeler", Majid Mirhashemi'nin "Karantina", Ali Kıvanç Güldürür'ün "Komşu Sesler", Önder Menken'in "Oyun", Jane Devoy'ın "Sohbet", Ziba Karamali ve Emad Arad’ın "Takas", Margarethe Baillou'nun "Ve Böylece Başlıyorum" ve Muaz Güneş'in "Yasemin" filmleri bulunuyor.

- 4 ayrı dalda ödül verilecek

Kısa film yarışması ana jürisi, finale kalan filmler arasından "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini, izleyiciler ise verdikleri oylarla "Seyirci Özel Ödülü"nün sahibini belirleyecek.

Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan "Engelsiz Filmler Festivali", yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için "www.engelsizfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.

Bu Yıl 3 Dalda Para Ödülü Verilecek

“Kısa Film Yarışması”nın ana jürisi, finale kalan filmler arasından En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini, izleyiciler ise verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü’nü belirleyecek. Bu yıl para ödülü de eklenen yarışmada; En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo 500’er USD, En İyi Film ise 1000 USD’nin sahibi olacak.

