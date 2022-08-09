YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Engelsiz Filmler Festivali'nin "Kısa Film Yarışması"nda finalistler belli oldu

Engelsiz Filmler Festivali'nin "Kısa Film Yarışması"nda finalistler belli oldu

09.08.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmanın finalistleri arasında 3 yerli, 10 yabancı yapım olmak üzere toplam 7 farklı ülkeden 13 kısa film yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen "10. Engelsiz Filmler Festivali"nin ikinci kez gerçekleştireceği "Kısa Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı.

Kısa film türünün gelişimine katkıda bulunmak ve sinemaseverler ile sinema profesyonellerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festival, 17-23 Ekim'de Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

Tema kısıtlaması olmaksızın, kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan, 2021 ve 2022 yapımı ulusal ve uluslararası filmlerin başvurduğu yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Almanya, ABD, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Hindistan, Hollanda, İran, İtalya, Kanada, Kore, Rusya, Sırbistan ve Yunanistan'dan toplam 90 film katılım sağladı.

Yarışmanın finalistleri, Uluslararası Farklı Perspektifler Festival Direktörü Hülya Demirden, kültür yöneticisi İmre Tezel ve yazar, yönetmen Murat Emir Eren'den oluşan ön eleme jürisi tarafından belirlendi.

Yarışmanın finalistleri arasında 3 yerli, 10 yabancı yapım olmak üzere toplam 7 farklı ülkeden 13 kısa film yer alıyor.

Finalistler arasında Elshad Elsever'in "Anahtar", Jane Ashmore'un "Aşk", Hilke Rönnfeldt'in "Çit", Mehdi Mahaei'nin "Galip", Farnoosh Abedi'nin "Gazcılar", Jamilia Azizova'nın "Gölgeler", Majid Mirhashemi'nin "Karantina", Ali Kıvanç Güldürür'ün "Komşu Sesler", Önder Menken'in "Oyun", Jane Devoy'ın "Sohbet", Ziba Karamali ve Emad Arad’ın "Takas", Margarethe Baillou'nun "Ve Böylece Başlıyorum" ve Muaz Güneş'in "Yasemin" filmleri bulunuyor.

- 4 ayrı dalda ödül verilecek

Kısa film yarışması ana jürisi, finale kalan filmler arasından "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini, izleyiciler ise verdikleri oylarla "Seyirci Özel Ödülü"nün sahibini belirleyecek.

Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan "Engelsiz Filmler Festivali", yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için "www.engelsizfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.

Bu Yıl 3 Dalda Para Ödülü Verilecek

“Kısa Film Yarışması”nın ana jürisi, finale kalan filmler arasından En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini, izleyiciler ise verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü’nü belirleyecek. Bu yıl para ödülü de eklenen yarışmada; En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo 500’er USD, En İyi Film ise 1000 USD’nin sahibi olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattıİHH İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yardım çalışması başlattı
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıİzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Artvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdiArtvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdi

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:20
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.