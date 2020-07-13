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Engelsiz Kafe’de açık hava sinema günleri başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 13.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Antalya’da, doğa harikası falez sahil bandı üzerinde bulunan ve çam ağaçlarıyla kaplı Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de açık hava sinema günleri başlıyor.

Antalya’da, doğa harikası falez sahil bandı üzerinde bulunan ve çam ağaçlarıyla kaplı Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de açık hava sinema günleri başlıyor. Her perşembe, saat 21.00’de sinema tarihinin klasiklerinin sinemaseverlerle buluşacağı etkinlikte ilk film, Kazablanka olacak.
Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın Antalya’nın dünyaca ünlü falez sahil bandı üzerinde bulunan ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alana kurulu Engelsiz Kafe’sinde ‘Yıldızlı Geceler’ açık hava sinema günleri başlıyor. Her perşembe saat 21.00’de başlayacak gösterimlerde sinema tarihinin klasikleri arasına giren filmlerden oluşan seçki sinemaseverlerle buluşacak.
İlk gösterim Kazablanka
Açık hava sinema günleriyle Antalyalılar, mutlaka izlenmesi gereken filmleri Engelsiz Kafe’nin sakin, huzurlu, yeşil ve denizle buluşan doğal ortamında, yıldızların altında izleme imkanı bulacaklar. Yıldızlı Geceler’in ilk filmi ise unutulmaz aşk filmi klasiği Kazablanka olacak. Film, 16 Temmuz saat 21.00’de Engelsiz Kafe’de izleyiciyle buluşacak.
Film hakkında
Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman’ın unutulmaz oyunculuklarıyla kült filmler arasında giren Kazablanka, ilk gösterime Kasım 1942’de girdi. Ön plandaki aşk hikâyesinin arka planında İkinci Dünya Savaşı ve mülteciler sorununun yer aldığı film, mülteciler konusundaki yaklaşımıyla bugüne seslenmeyi sürdürüyor.

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