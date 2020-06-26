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Engelsiz plajlara Kovid-19 önlemi

MUĞLA HABERLERİ  | 26.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin’de başlayan ve tüm Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgınında engelli vatandaşların sağlığını korumak için önlemler almaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin’de başlayan ve tüm Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgınında engelli vatandaşların sağlığını korumak için önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda 1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da yaşayan yada tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmeleri için oluşturulan Engelsiz Plajlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde 9 farklı ilçede 15 Engelsiz Plajı bulunuyor. Engelsiz Plaj projesi ile engelli yurttaşların, aileleriyle birlikte deniz keyfini engel olmadan doyasıya çıkartmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan 15 Engelsiz Plajı dezenfekte ederek engelli vatandaşların rahatlıkla denize girmesini sağlıyor.

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