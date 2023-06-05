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Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı yapılacak

05.06.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde, 8 Haziran Perşembe günü Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı yapılacak

Avlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Meclisi tarafından düzenlenecek ve saat 09.30’da başlayacak olan Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayında; "Aile ve Engelsiz Yaşam", "Kültür, Sanat ve Spor", "Kent Tasarımında Erişilebilirlik", "Engelsiz İstihdam", "Sağlık", "Engelsiz Dijital Dünya", "Eğitim", "Afet ve Olağanüstü Durumlarda Engelsiz Yaşam", "Engelli Hukuku" konu başlıkları konuşulacak.

Oyuncu-Yazar Ceyda Düvenci’nin engelsiz yaşama dair deneyim ve tecrübelerini paylaşacağı çerçeve sunumunun ardından programın ilk kısmında açılış ve protokol konuşmaları yapılacak, ikinci kısımda ise "Engelsiz Şehir Balıkesir" paneli gerçekleştirilecek. Panelin konuşmacıları ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, Ressam Eşref Armağan, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Oyuncusu Esra Şentürk ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Avukat Cüneyt Altıparmak. Panelin sonrasında ise belirtilen temalarda yuvarlak masa çalışmalarının yapılacağı programda ayrıca Ressam Eşref Armağan’a ait eserlerin sergileneceği bir sergi düzenlenecek.


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