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"Engelsiz tur" ile ülkenin tarihi ve kültürel zenginliğini işaret diliyle öğreniyorlar

30.09.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki güzellikleri keşfe çıkan Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi üyeleri, 3 rehber ve 2 işaret dili tercümanı eşliğinde 4 ili gezdikten sonra Mardin'e geldi - Tura katılan kadınlardan Saime Demirtaş: - "Çok farklı kültürlerin ve inançların burada yaşadığını anladım. Rehberin söylediklerini işaret dili tercümanları aracılığıyla anladık"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - İstanbul'dan yola çıkan Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi üyesi 80 kadın, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisinde tarihi ve kültürel zenginlikleri işaret diliyle tanıma fırsatı buluyor.

Türkiye İşitme Engelliler Derneği bünyesinde 6 yıl önce kurulan kadın meclisine üye 80 kadın düzenlenen program kapsamında 3 bölgeyi içeren kültür turuna çıktı.

Kilometrelerce yol katederek 3 rehber ve 2 işaret dili tercümanı eşliğinde Antakya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden kadınların 5'inci durağı Mardin oldu.

Tarihi zenginliğiyle açık hava müzesini andıran kadim kentte, Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, taş evler ile tarihi yapılar ve çarşıları gezen kadınlara rehberlerin anlattıkları bilgiler işaret dili tercümanları aracılığıyla aktarıldı.

Kadınlar medeniyetler şehri Mardin'i gezdikten sonra sırasıyla Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin'i ziyaret edecek.

- "Yanımızda tercüman olduktan sonra her şey kolay"

Tura katılan kadınlardan Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Demet Kanber, işaret diliyle AA muhabirine, kadınlara yönelik sosyal aktivite ve kültür gezileri düzenlediklerini belirtti.

Bölge gezilerine çıktıklarını anlatan Kanber, "Kültür turları işitme engelliler için hiç zor değil. Yanımızda tercüman olduktan sonra her şey kolay. Bizim için tercüman önemli. Mardin'e geldik. Hem görüntüsü hem yemekleri çok güzel. Muhakkak herkesi buralara bekliyoruz. Bu turumuzu bitirdikten sonra Karadeniz Bölgesi ve Doğu Ekspresi turu yapmak isteriz. Daha sonra Avrupa gezimiz olabilir." ifadelerini kullandı.

- "Rehberin söylediklerini işaret dili tercümanları aracılığıyla anladık"

Saime Demirtaş, işaret diliyle geziye katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gördüğü yerleri çok beğendiğini aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Mardin çok güzel bir şehir. Taş evleri, mimarisi, el sanatları, yemekleri hepsi çok güzel. Rehberlerimiz bize anlattı, çok farklı kültürlerin ve inançların burada yaşadığını anladım. Rehberin söylediklerini işaret dili tercümanları aracılığıyla anladık."

Yüzde 90 işitme engelli Neveda Yiğit ise geziden memnun kaldıklarını belirterek, "Gezimizi çok beğendim, çok keyifliydi. Tarihi yerleri gezdik, çok güzeldi. Buraları görmeyi herkese tavsiye ediyorum. Yemeklerine de bayıldım." dedi.

- "Rehber anlatım yaparken, tercüman da işaret diliyle misafirlerimize çeviriyor"

Geziyi düzenleyen tur firmasının satış direktörü Mekin Yıkılmazsoy, ilk kez işitme engellilere yönelik tur gerçekleştirdiklerini belirterek, kültür gezilerine "engelsiz tur"u da kattıklarını söyledi.

Yıkılmazsoy, gezinin gayet başarılı geçtiğini dile getirerek, ziyaret ettikleri illerde vatandaşların ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Rehber ve işaret dili tercümanları eşliğinde geziyi sürdürdüklerini anlatan Yıkılmazsoy, "Rehberlerimiz sade bir anlatım yaparken, işaret dili tercümanımız da bunu işaret diliyle misafirlerimize çeviriyor. Hiçbir zorluk yaşamadık. Bu coğrafyayı, ülkemizin diğer bölgelerini görmeyen birçok insan var. Bu insanların, internet, görsel basın ve televizyondan değil bu güzellikleri yerinde görmesi için bu organizasyonları artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

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işaret dili gezi

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