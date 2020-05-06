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Engelsiz Yaşam Akademisi’nde online eğitim başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen Engelsiz Yaşam Akademisi’nde online eğitim başladı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen Engelsiz Yaşam Akademisi’nde online eğitim başladı. Salgın döneminde öğrencilerin ve velilerin eğitimlerinin aksamaması için başlatılan online eğitimlere, 110 öğrenci katıldı.
Online olarak gerçekleştirilen eğitimlerde Engelsiz Yaşam Akademisi bünyesindeki ve gönüllü eğitmenler tarafından fizik tedavi, çeşitli etkinlikler, spor, halk oyunu ve dans eğitimi, dengeli beslenme eğitimi ve ritim eğitimi veriliyor. Hafta içi her gün gerçekleştirilen eğitimlerde görüntülü olarak aile-öğrenci görüşmeleri, her hafta alanında uzman konukla söyleşi, ‘Veli-Öğrenci Mutfaktayız’ projesi ve ‘Her hafta yeni proje yeni heyecan’ gibi etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ve veliler, günde dört saat online olarak eğitim alıyor.

“Özel kardeşlerimiz bizim için çok değerli”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Engelsiz Yaşam Akademisinin, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce faaliyete kapatıldığın hatırlattı. Başkan Doğan, “Bu süreçte öğrencilerimizin ve velilerimizin eğitimlerinde bir aksaklık yaşanmaması adına online eğitimlere başladık. Onların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Özel kardeşlerimiz bizim için çok değerli. Eğitmenlerimiz görüntülü olarak öğrencilerimizle ve aileleriyle görüşüyor, onlara bir yandan eğitim verirken bir yandan da moral oluyorlar. Eğitimler katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin ve ailelerinin her zaman yanındayız” dedi.

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