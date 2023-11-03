Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi işverenlerle engelli bireyleri buluşturacak

İstanbul Fuar Merkezi'nde 30 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilecek Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, engelsiz yaşam alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Yerel yönetimler, kamu kurumları, teknoloji şirketleri, sağlık kuruluşları ve yaklaşık 20 ülkeden 50 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla düzenlenecek etkinlik, engelli bireylerin istihdama kazandırılması adına önemli fırsatları da barındıracak.

Fuar kapsamında "engelsizkariyer.com" işbirliğiyle düzenlenecek 16. Engelsiz Kariyer Günleri, farklı sektörlerde Türkiye'nin en önemli markaları ile iş sahibi olmak isteyenleri bir araya getirecek.

Engelli adayların her sektörden firmaların insan kaynaklarına ulaşarak iş, staj ve yeni bir kariyer fırsatı yakaladıkları kapsayıcılık ve çeşitlilik odaklı Engelsiz Kariyer Günleri, 2008'den bu yana her yıl 600’den fazla engelli adayın istihdama kazandırılmasına aracılık ediyor.

Etkinlik kapsamında yaklaşık iki bin engeli vatandaşın, ulusal ve global sektörün öncü firmaları ve 100'den fazla insan kaynakları işe alım profesyoneli ile yüz yüze tanışmaları ve mülakat yapmak için bir araya gelmeleri hedefleniyor.

100'Ü YEREL YÖNETİM OLMAK ÜZERE 200 FİRMA VE KURUM KATILACAK

Etkisi ve içeriği itibarıyla bölgedeki en etkili ve en özel buluşmalardan biri olan Engelsiz Yaşam Fuarı, 100'ü yerel yönetim olmak üzere 200 firma ve kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Fuarda ziyaretçiler; ortopedik malzemeler, iletişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş ekipmanları, engelsiz yaşama dair son teknolojik ürünler ve engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek birçok ürün ve hizmeti yakından inceleme ve test etme imkanına ulaşacak.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu fuarda, yerel yönetim temsilcileri, engelliler için yaptıkları mimari çalışmaları, kentsel düzenleme ve faaliyetlerini katılımcılara sunacak.



