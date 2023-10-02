‘Engelsİzciler’ Marmaris Asparan’da kamp yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk defa 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı daha sonra Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de hizmete sunduğu Kısa Mola Merkezleri’ndeki engelli bireyler için 2018 yılında da ‘Engelsİzciler’ projesi hayata geçirildi.

‘Engelsİzciler’ projesi ile Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ve engellisi olan ailelerin sosyal hayata katılımını sağlamak, engelli vatandaşların kişisel gelişimlerini ve becerilerini İzcilik vasıtasıyla arttırabilmesini hedefliyor. 2023 yılında Engelsİzciler ilk kampı 13-15 Haziran tarihleri arasında ikinci kampı da 26-28 Eylül tarihleri arasında Asparan’da yaptı ve kampta 18 engelli bireye izcilik eğitimi verildi.

Marmaris Asparan kamp alanında yapılan ve temel liderlik eğitimi alan uzman personel tarafından verilen izcilik eğitimiyle engelli çocuklar keyifli vakit geçirdi ve farklı etkinliklere katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Engelsİzciler’ projesi çerçevesinde izci adayı engelli bireylere yaz ve kış kampları, çevreyi tanıtıcı geziler, çeşitli farkındalık yenilikçi faaliyetler, şehirlerarası ve uluslararası izci kampları düzenlemeye devam ediyor.

