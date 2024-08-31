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Engin Altan Düzyatan'ın nasıl seçildiği belli oldu! İklim değişikliği konferansı için Türkiye'yi temsil etmesi çok konuşulmuştu

31.08.2024 17:45
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Engin Altan Düzyatan bu kez bir dizi, film projesiyle değil, Türkiye'yi temsil edeceği iklim değişikliği konferansıyla gündemde. Oyunculuğuyla şöhret olan, özellikle Diriliş Ertuğrul dizisindeki Gazi Ertuğrul rolüyle hafızalara kazınan Düzyatan'ın temsilcimiz olmasına Fatih Altaylı, Özgür Demirtaş gibi isimler tepki göstermişti. Düzyatan'ın nasıl, neden seçildiğine ilişkin İklim Değişikliği Başkanlığından açıklama geldi.

Azerbaycan'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP29) Türkiye'yi Engin Altan Düzyatan temsil edecek. Bu karar günlerdir sosyal medyanın gündeminde tartışılıyor. İklim Değişikliği Başkanlığı, Düzyatan'ın temsilinde dahli olmadığını belirterek "Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığının tercihlerini yansıtmaktadır." açıklamasında bulundu.

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PEŞ PEŞE TEPKİLER GELMİŞTİ

Türkiye'yi konferansta Engin Altan Düzyatan'ın temsil etmesi gazeteci Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Altaylı konuyla ilgili sert ifadeler de kullanarak "Yalaka kontenjanından değil mi? Soyada bak! Bu düz yatıp eğri kalkmış" demişti.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ: NEDEN UZMAN DEĞİL DE PADİŞAHI CANLANDIRAN AKTÖR TEMSİL EDİYOR?

Ekonomiyle ilgili hemen her açıklaması gündem olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Düzyatan'ın temsil etmesini sorgulayan isimlerden olmuştu. Demirtaş'ın şu paylaşımı sosyal medya konuşulmaya devam ediyor:

"Çok neti bir sorum var: Engin Altan Düzyata’nın, iklim değişikliği hakkında:

1) Bir eğitimi var mı?
2) Bir uzmanlığı var mı?
3) Bir liyakati var mı?

Neden ülkemizin bu alandaki bir uzmanı bizi temsil etmiyor da, dizilerde padişah canlandıran aktör temsil ediyor?"

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ENGİN ALTAN DÜZYATAN İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Tartışılan konuyla ilgili İklim Değişikliği Başkanlığından açıklama geldi. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, COP toplantılarının resmi karar alma oturumlarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde ve İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda, "sera gazı azaltımı", "iklim değişikliğine uyum", "iklim finansmanı" gibi konularda, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret Bakanlıkları gibi ilgili bakanlıkların da katılımıyla "resmi olarak yetkilendirilmiş müzakereci heyet" ile temsil edildiği belirtildi.

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"SEÇİLEN ÜYELER TAMAMEN COP29 BAŞKANLIĞININ TERCİHLERİNİ YANSITMAKTADIR"

COP29 Azerbaycan Başkanlığı tarafından temmuzda bir uluslararası danışma komitesi (IAC) kurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite gayriresmi nitelikte olup, COP Başkanlığının takdiri ile kurulmakta, komite üyeleri COP Başkanlığı tarafından tek taraflı olarak belirlenmektedir. Herhangi bir resmi statüsü olmayan komite finans, hükümet, sanat, akademi, girişimcilik, sivil toplum gibi toplumun farklı kesimlerinden iklim savunucularının çeşitli seslerini temsil etmek amacını gütmekte ve tavsiye niteliğinde toplantılar yapmakta olup, 2024 yılı için COP29 Başkanlığı tarafından teşkil ettirilen heyet üyelerinin belirlenmesi sürecinde herhangi bir dahlimiz bulunmamaktadır. Seçilen üyeler tamamen COP29 Başkanlığının tercihlerini yansıtmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, COP29'da konularında uzman ve temsile yetkili müzakere heyetimiz, konferansın bütün resmi oturumlarını takip etmek üzere hazırlıklarını devam ettirmekte, süreç İklim Değişikliği Başkanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan iklim değişikliği konferans
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