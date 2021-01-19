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Eni iyi senaryoyu yazmak için yarıştılar

19.01.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Kepez Belediyesinin, senaryo dalında bu yıl altıncısını düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Ödülleri’nde dereceye giren eserler belli oldu.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından edebiyat hayatına armağan edilen Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Ödülleri’nde bu yıl senaryolar yarıştı.Altıncısı gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Edebiyat Ödülleri, sinema sektörünün gelişimini desteklemek, senaristlere, senarist adaylarına destek olmak ve senaryo yazılımını özendirmek amacıyla senaryo dalında verildi.‘Türkiye’de kadın olmak’Eserleriyle Türk Edebiyatı’nın önemli bir ismi olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın; saygıyla yâd edilmesinin amaçlandığı yarışmada, ‘Türkiye’de kadın olmak’ konusu işlendi.‘Türkiye’de kadın olmak’ konulu Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Senaryo Yarışması’na, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 65 yazar katıldı.Birincilik ödülünü alan eser çıkmadıYarışmanın seçici kurulu, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışma şartnamesi kapsamında 65 senaryo eserini değerlendirerek, dereceye giren eser ve yazarları belirledi.

Kepez Belediyesinin, senaryo dalında bu yıl altıncısını düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Ödülleri’nde dereceye giren eserler belli oldu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından edebiyat hayatına armağan edilen Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Ödülleri’nde bu yıl senaryolar yarıştı.
Altıncısı gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Edebiyat Ödülleri, sinema sektörünün gelişimini desteklemek, senaristlere, senarist adaylarına destek olmak ve senaryo yazılımını özendirmek amacıyla senaryo dalında verildi.

‘Türkiye’de kadın olmak’
Eserleriyle Türk Edebiyatı’nın önemli bir ismi olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın; saygıyla yâd edilmesinin amaçlandığı yarışmada, ‘Türkiye’de kadın olmak’ konusu işlendi.
‘Türkiye’de kadın olmak’ konulu Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Senaryo Yarışması’na, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 65 yazar katıldı.

Birincilik ödülünü alan eser çıkmadı
Yarışmanın seçici kurulu, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü yarışma şartnamesi kapsamında 65 senaryo eserini değerlendirerek, dereceye giren eser ve yazarları belirledi. Seçici kurul, konunun ele alınışı ve filme dönüştürülebilirliği kriterlerinden dolayı birincilik ödülüne değer bir eserin olmadığına karar verdi.

Ödül alan isimler
Neslihan Bilgin Çelik, ‘Kusur’ adlı eseriyle ikincilik ödülünü, Eda Nur Kaldırım, ‘Gülü Yitirmek’ eseriyle üçüncülük ödülünü aldı. Hayati Ateş de, ‘Çiçekli Fistan’ eseriyle teşvik ödünü kazandı.
Dereceye giren eser sahipleri ödüllerini, koronavirüs salgınından dolayı sanal ortamda düzenlenecek olan törenle alacak.
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Senaryo Yarışması’nda ikinci olan esere 5 bin TL, üçüncü olan esere 3 bin TL, teşvik alan yazara da 2 bin TL ödül verilecek.
Yarışmada dereceye giren ilk 20 eser de ‘Türkiye’de kadın olmak’ adıyla kitaplaştırılacak.
Başkan Hakan Tütüncü de, 2019’da edebiyat ödüllerinin töreninde, ilk 20 eserin yer aldığı ‘Zaman Zaman İçinde’ adlı kitabı imzalayarak, öğrencilere hediye etmişti.

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