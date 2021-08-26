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Enis Arıkan ve Ezgi Mola, Sezen Aksu'nun izniyle paylaştı!

26.08.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Sezen Aksu uyuduğu sırada, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile birlikte selfie çeken oyuncu Enis Arıkan, yıllar sonra Minik Serçe'nin izniyle yayınladığı fotoğrafın hikayesini anlattı.

Enis Arıkan ve Ezgi Mola, Sezen Aksu'nun izniyle paylaştı!

2008 yılında Ezgi Mola'yla beraber meslektaşları Şebnem Bozoklu'nun doğum gününe katılan Enis Arıkan, o gün çektiği selfie'nin bilinmeyen hikayesiyle dikkat çekti.

38 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada gündem olan paylaşımı şöyle:
"13 yıl evvel bugün Şebnem Bozoklu'nun doğum günü partisinde Sezen Aksu gözlerini dinlendiriyordu...
Ezgi’yle Minik Serçe'yi aramıza alıp gizlice selfie çekmenin bir sakıncası olmayacağını düşündük (sonuçta ergendik) Yıllardır sakladığımız bu fotoğrafı Sezen izniyle paylaşıyoruzdur."

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250 binden fazla beğeni alan gönderiye; Ezgi Mola "Ve Sezen’e bayılıyoruzdur", Şebnem Bozoklu ise "En acayip doğum günü partilerimden biridir" mesajını yazdı.

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Enis Arıkan Ezgi Mola
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