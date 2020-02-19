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Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Enise Sude Çağlar, oyuncuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.Enise Sude Çağlar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yakın bir arkadaşımın vasıtası ile bir film ajansına yazıldım.

Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor

Enise Sude Çağlar, oyuncuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Enise Sude Çağlar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yakın bir arkadaşımın vasıtası ile bir film ajansına yazıldım. Ajansın dikkatini çektim ve bana ilk olarak iyi reytingi olan dizilerden bir tanesinde oyunculuk fırsatı verdiler. Kısa bir rolüm oldu ancak çok heyecanlandım ve işimi severek yaptım. Daha sonra fazla eğitim almam gerektiğini fark ettim ve bir sanat akademisine yazılıp oyunculuk ve kamera önü eğitimi aldım. Ardından tekrar önemli bir dizide kısa bir rolüm daha oldu. Oyunculuk konusunda son derece kendime güveniyorum, modellik için de fiziğimin ve dış görünüşümün başarılı olduğundan dolayı gayet iyi ve sektörün önde gelen reklam firmalarının da tekliflerini değerlendiriyorum, şu anda bir kadın giyim firması ile modellik çalışmalarını sürdürüyorum. Hedefim film sektöründe iyi bir yer edinmek ve bunu başaracağıma inanıyorum” dedi.

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