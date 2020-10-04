Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

Aydın’ın Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi’nde cenaze evinden taziye çıkışında meydana gelen kavgada 1 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Karısı ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği eniştesini vuran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi’ndeki bir cenaze evinden taziye çıkışında yaşandı. T.G. karısı ile uzun bir süredir ilişki yaşadığını iddia ettiği eniştesi Ferdi Topuz’la taziye sonrasında sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.G.’nin babası Adil G. ve Ferdi Topuz’un kardeşi Veli Topuz kavgaya müdahale ederek ayırmak istedi. Bu esnada T.G., belindeki silahı çıkartıp Ferdi Topuz’a ateş etti. Ferdi Topuz olay yerinde hayatını kaybederken, baba Adil G. ve kardeş Veli Topuz da silahtan çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırdı. Ferdi Topuz’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Topuz’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası Jandarma tarafından gözaltına alınan T.G işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



