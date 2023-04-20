YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla anıldı

Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla anıldı

20.04.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, bayram öncesi mezar başında gözyaşları içinde ölenleri anıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 ilde meydana gelen göçüklerin altında 50 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlar, arife günü nedeniyle yakınları tarafından mezarları başında anıldı. Büyük depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır olurken, 1’i boş yıkılan 7 binanın altından 417 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altından yüzlerce kişi de yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alınmıştı.

Başta Diyarbakır olmak üzere hayatını kaybedenlerin büyük ekseriyeti Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Ahirete intikal eden vatandaşlar için gelen birçok yakın ve akrabalar, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Mezarlıkta yakınları için Fatiha okuyup dua ettiğini dile getiren Aziz Lam, “Bugün arife günü olduğu için hayatını kaybeden yakınlarımız için Fatiha okuduk. Buruk bir arife günü. Çünkü 6 Şubat tarihinde yıkıcı bir deprem oldu. Aynı zamanda depremde hayatını kaybedenler için de birer Fatiha okuduk. Allah ölmüşlere rahmet, geride kalanlara sağlık versin” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadakatin simgesi olan ‘angut kuşları’ üreme alanlarına döndüSadakatin simgesi olan ‘angut kuşları’ üreme alanlarına döndü
Marmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacakMarmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacak
Oğuzlar cevizinde zirai don nedeniyle yüzde 90 verim kaybı bekleniyorOğuzlar cevizinde zirai don nedeniyle yüzde 90 verim kaybı bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 20 Nisan Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:36
İkindi
16:19
Akşam
19:18
Yatsı
20:40

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Perşembe

Mehmet eczanesi
Goksun
Boran eczanesi
Pazarcik
Fatih eczanesi
Turkoglu
Çaglayan eczanesi
Cagliyancerit
Ekinözü eczanesi
Ekinozu
Osmanbey eczanesi
Afsin
Emek eczanesi
Elbistan
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.