YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı

Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.01.2020 01:50 | Son Güncelleme

Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çocuğu Yüsra ile mahsur kalan anne Ayşe Yıldız, arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında dua eden Yıldız'ın yakınlarının bu esnada tekbir getirdiği görüldü.

Jandarma timleri, yardım çığlığı yükselen kadınla iletişim sağlamış, çalışmalar sonucu önce annenin 2,5 yaşındaki kızı enkazdan çıkarılarak kurtarılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Elazığ'daki depremElazığ'daki deprem
Elazığ’da dilenci operasyonu: 23’ü yakalandı işlem yapıldıElazığ’da dilenci operasyonu: 23’ü yakalandı işlem yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Elazığ Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
12:40
İkindi
15:20
Akşam
17:44
Yatsı
19:03

Elazığ Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Çaydaçıra Eczanesi
Merkez
Geçgel Eczanesi
Merkez
Hande Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Elazığ’da araç yangını

Elazığ’da araç yangını

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.