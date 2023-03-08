YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Enkaz altından yakındaki hastane personeli sayesinde kurtuldu

Enkaz altından yakındaki hastane personeli sayesinde kurtuldu

08.03.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Gaziantep'te enkaz altında kalan bir kişi, yakındaki hastane personeli tarafından kurtarıldı.

Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde altı katlı binanın dördüncü katında oturan beş kişilik Güneş ailesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde oturdukları bina yıkılınca enkaz altında kaldı.

Ailenin diğer üyeleri enkazdan kendi imkanları ile kurtulurken baba Fahrettin Güneş (50), ayağı sıkıştığı için çıkamadı. Güneş bir saat içinde yandaki SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin çalışanlarının müdahalesi ile enkazdan kurtarıldı.

Gaziantep'teki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tokat'ın Turhal ilçesinde tedavisi tamamlanan Güneş, eşi ve üç çocuğuyla enkazdan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fahrettin Güneş, AA muhabirine, 1990 yılından bu yana Gaziantep'te yaşadığını söyledi.

Depremden hastane çalışanlarının yardımıyla kurtulduğunu ve kendilerine müteşekkir olduğunu ifade eden Güneş, şunları dile getirdi:

"Büyük bir gürültüyle ev çöktü. Biz dördüncü katta yaşıyorduk. Zemin ile tablanın arasında kaldık. Açıklık 70-80 santimetre. Yarı çömelmiş haldeydim. Ayağım kirişe sıkışmıştı. Can havliyle bağırmaya başladık. Bir sarsıntı daha oldu. Bina biraz daha oturdu. Açıklığı çocuklar görmüşler. Kızlarımın ikisi oradan çıktı. Oğlumun üzerine çökme esnasında duvar devrilmişti. Ranzada yatıyordu. Hanım duvarın parçalarını iterek oğlumuzun üzerinden aldı. Yanımızda SANKO Üniversitesi Hastanesi vardı. Oradan arkadaşlar gelmiş. Birisi yanıma kadar geldi. Çökme devam ediyor diye dışarı çıkmalarını istedim ama geri geldiler. Levyelerle uğraştılar beni çıkarmak için. Allah razı olsun. Onların sayesinde kendimizi dışarı attık."

Daha önce ilk yardım, arama ve kurtarma eğitimi aldığını, deprem sırasında soğukkanlı davrandığını belirten Güneş, Turhal'da kendisiyle yakından ilgilenen Kaymakam Ali Gökay ile hastane yönetimi, doktor ve hemşirelere de teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mobil fırın ve mutfak deprem bölgesinde kalıcı çözüm sağladıMobil fırın ve mutfak deprem bölgesinde kalıcı çözüm sağladı
Manavgat’ta çam kese böceği istilasıManavgat’ta çam kese böceği istilası
İzmir'de tırla çarpışan kamyonun sürücüsü öldüİzmir'de tırla çarpışan kamyonun sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Tokat Turhal çıkma enkaz

Tokat Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
12:50
İkindi
16:03
Akşam
18:39
Yatsı
19:57
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.