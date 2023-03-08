Enkaz altından yakındaki hastane personeli sayesinde kurtuldu

Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde altı katlı binanın dördüncü katında oturan beş kişilik Güneş ailesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde oturdukları bina yıkılınca enkaz altında kaldı.

Ailenin diğer üyeleri enkazdan kendi imkanları ile kurtulurken baba Fahrettin Güneş (50), ayağı sıkıştığı için çıkamadı. Güneş bir saat içinde yandaki SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin çalışanlarının müdahalesi ile enkazdan kurtarıldı.

Gaziantep'teki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tokat'ın Turhal ilçesinde tedavisi tamamlanan Güneş, eşi ve üç çocuğuyla enkazdan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fahrettin Güneş, AA muhabirine, 1990 yılından bu yana Gaziantep'te yaşadığını söyledi.

Depremden hastane çalışanlarının yardımıyla kurtulduğunu ve kendilerine müteşekkir olduğunu ifade eden Güneş, şunları dile getirdi:

"Büyük bir gürültüyle ev çöktü. Biz dördüncü katta yaşıyorduk. Zemin ile tablanın arasında kaldık. Açıklık 70-80 santimetre. Yarı çömelmiş haldeydim. Ayağım kirişe sıkışmıştı. Can havliyle bağırmaya başladık. Bir sarsıntı daha oldu. Bina biraz daha oturdu. Açıklığı çocuklar görmüşler. Kızlarımın ikisi oradan çıktı. Oğlumun üzerine çökme esnasında duvar devrilmişti. Ranzada yatıyordu. Hanım duvarın parçalarını iterek oğlumuzun üzerinden aldı. Yanımızda SANKO Üniversitesi Hastanesi vardı. Oradan arkadaşlar gelmiş. Birisi yanıma kadar geldi. Çökme devam ediyor diye dışarı çıkmalarını istedim ama geri geldiler. Levyelerle uğraştılar beni çıkarmak için. Allah razı olsun. Onların sayesinde kendimizi dışarı attık."

Daha önce ilk yardım, arama ve kurtarma eğitimi aldığını, deprem sırasında soğukkanlı davrandığını belirten Güneş, Turhal'da kendisiyle yakından ilgilenen Kaymakam Ali Gökay ile hastane yönetimi, doktor ve hemşirelere de teşekkür etti.

