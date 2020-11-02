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Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı

AYDIN HABERLERİ  | 02.11.2020 18:27 | Son Güncelleme

İzmir’de meydan gelen depremden 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarılan Aydınlı bebek Elif Perinçek, annesine el salladı.

İzmir’de meydan gelen depremden 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarılan Aydınlı bebek Elif Perinçek, annesine el salladı. Aydınlıların merakla beklediği müjdeli haber ve Elif’in durumu perinçek ailesi başta olmak üzere herkesi sevindirdi.
Depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı’ndan enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek, hastane odasındaki yatağından annesine el salladı.Elif bebeğin başka bir yoğun bakım ünitesinde yatan annesi Seher Dereli Perinçek’in evlatlarından haber almak için sürekli talepte bulunması üzerine, çocuk yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık personeli, anne için kısa bir video kaydı yaptı. Görüntüde, Elif bebek bir elinde oyuncağı, annesine el salladı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Elif’in el sallaması başta Aydın’daki yakınları olmak üzere tüm Türkiye’nin içini ısıttı.
Doğanlar Apartmanı’ndan 65 saat sonra sağ kurtarılan Elif Perinçek, mutfakta üzerine düşen sandalye sayesinde hayata tutunduğu, sürekli vazoyla yere vurarak ses çıkartan anne Seher Değerli Perinçek ile diğer çocukları daha önce kurtarılmıştı.
Anne’nin talebi üzerine 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Minik Elif’in objektiflere yansıyan sıcacık pozu herkesin içini ısıttı.

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