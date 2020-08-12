Enpara.com'dan yeni sosyal sorumluluk projesi

İSTANBUL (AA) - Müşterilerinin tavsiyeleri ile büyümeye devam eden ve 2,2 milyon müşteriye ulaşan Türkiye'nin "ilk dijital bankası" Enpara.com, müşterileri adına yaptığı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Enpara.com kendisini tavsiye eden ve büyümesine destek olan müşterilerine teşekkür etmek için daha önce iki ayrı sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.

Müşterileri adına TEMA Vakfı aracılığıyla iki ayrı hatıra ormanı oluşturan ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) aracılığıyla okul öncesi çocukların eğitimine katkıda bulunan Enpara.com, bu yıl Yedikule Hayvan Barınağı ile iş birliği gerçekleştirdi.

Yıl sonuna kadar devam edecek iş birliği kapsamında, Enpara.com müşterilerinin yapacağı her bir tavsiye Yedikule Hayvan Barınağı'nda yaşayan iki hayvan için mama bağışına dönüşecek.

Enpara.com müşterileri ve hayvanseverler tarafından beğeniyle karşılanan projenin detayları "https://www.qnbfinansbank.enpara.com/kampanyalar/tavsiye-kampanyasi" adresinde yer alıyor.

Enpara.com yine sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında müşterilerinin doğum günlerini de onlar adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) aracılığıyla çocuklar için kitap bağışı yaparak kutluyor.

