YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. EnTaksi bir tıkla geliyor, imdada yetişiyor

EnTaksi bir tıkla geliyor, imdada yetişiyor

İZMİR HABERLERİ  | 25.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

İnternetten taksi çağırma uygulaması EnTaksi’ye gösterilen ilgi korona virüs tehdidiyle ikiye katlandı.

İnternetten taksi çağırma uygulaması EnTaksi’ye gösterilen ilgi korona virüs tehdidiyle ikiye katlandı. İzmirliler, dışarı çıkmadan taksi çağırma kolaylığını bu zor günlerde çok sevdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yılbaşında hayata geçirilen internetten taksi çağırma sistemi EnTaksi, bu zor günlerde imdada yetişti. Korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapananlar, dışarı çıkmak zorunda kalmadan bir ‘tık’la taksi çağırıyor. Uygulamaya gösterilen ilgi son dönemde ikiye katlandı.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gördüklerini ifade ederek, zor geçen bugünlerde hayatı bir nebze de olsa kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi
İzmirli taksiciler olarak görevlerinin başında olduklarını söyleyen Anık, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de desteğiyle özel ilaçlarla dezenfekte ettiğimiz araçlarımızla İzmirlilere günün 24 saati kesintisiz ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz. Teknolojik altyapımızı kullanarak EnTaksi üzerinden istedikleri saatte, istedikleri yere taksi çağıranlara ulaşıyor, onları gitmek istedikleri yere ulaştırıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Samsun’da kuyumcular kepenk kapattı!

Samsun’da kuyumcular kepenk kapattı!

Uyuşturucu kullanan 1 kişi suçüstü yakalandı

Uyuşturucu kullanan 1 kişi suçüstü yakalandı

İzmir Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
07:00
Öğle
13:22
İkindi
16:51
Akşam
19:35
Yatsı
20:52

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Duru Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.