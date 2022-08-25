YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Entek'i bünyesine katan Tüpraş, sıfır karbonlu elektrik üretiminde büyüme hedefine ilerliyor

Entek'i bünyesine katan Tüpraş, sıfır karbonlu elektrik üretiminde büyüme hedefine ilerliyor

25.08.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu: - "Entek hisselerinin Tüpraş'a kısmi bölünme yoluyla devri süreci bugün itibarıyla ilgili şirketlerin genel kurulları tarafından da onaylandı. Bu yapılandırmanın Tüpraş'ın stratejik dönüşüm yolculuğundaki üretim portföyüne sağlayacağı güçlü katkı ülkemizin temiz enerji geleceğine de ivme kazandıracak" - Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu: - "Entek'in, yenilenebilir enerji alanındaki birikimleri ve uzmanlıkları ile son derece yetkin insan kaynağının da Tüpraş ailesine katılması, sadece sıfır karbonlu elektrik üretimimizde değil, stratejik dönüşüm planımızın hayata geçirilme süreçlerinde de büyük bir sinerji oluşturacak"

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu'nun elektrik üretim şirketi Entek hisselerini devralarak bünyesine katan Tüpraş, sıfır karbonlu elektrik üretiminde büyüme hedefine ilerliyor.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye'de enerjinin öncüsü ve lideri olan Tüpraş, açıkladığı stratejik dönüşüm planındaki taahhütlere yönelik attığı adımlara yenisini ekledi.

Nisan ayında başlatılan, Koç Holding AŞ ve Aygaz AŞ iştiraki, enerji şirketi Entek Elektrik Üretim AŞ'nin (Entek) hisselerinin Tüpraş'a kısmi bölünme yoluyla devrine yönelik süreç, ilgili resmi kurumlardan alınan onaylar sonrasında şirketlerin genel kurullarında da onaylandı.

Bu adım, Tüpraş'ın Stratejik Dönüşüm Planı'nda yer alan "sürdürülebilirlik anlayışını destekleyen yeni alanlara yapacağı yatırımlarla geleceğin enerji şirketine dönüşme" hedefinde önemli bir kilometre taşı oldu.

25 Ağustos tarihinde gerçekleşen, Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş'ın Olağanüstü Genel Kurul toplantıları sonucunda yapılan açıklamada, Entek sermayesinin yüzde 99,24'üne denk gelen 942,7 milyon TL nominal değerli Entek paylarının devralındığı ifade edildi.

- "Bu birliktelik ülkemizin temiz enerji geleceğine de ivme kazandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Koç Topluluğu şirketlerinden Entek'in, Tüpraş bünyesine katılmasının Koç Topluluğu'nun sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyüme stratejisinin önemli bir hamlesini oluşturduğunu ve bu birliktelikle güçlü bir sinerji yarattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koç Holding'in Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizin stratejik hedeflerine uygun olarak, nisan ayında Entek'in yeniden konumlandırılması için bir adım atmıştık. Yaptığımız değerlendirmelerde, Tüpraş'ın büyüme hedefleriyle Koç Topluluğu şirketlerinden Entek'in, mevcut portföyü ve büyüme hedeflerinin uyumunun yanı sıra her iki şirketin de üretim odaklı enerji şirketleri olmaları dikkate alınarak, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle Stratejik Dönüşüm Planı açıklayan Tüpraş tarafından devralınmasına karar verildi. Bu amaçla başlatılan Entek hisselerinin Tüpraş'a kısmi bölünme yoluyla devri süreci bugün itibarıyla ilgili şirketlerin genel kurulları tarafından da onaylandı. Bu yapılandırmanın Tüpraş'ın stratejik dönüşüm yolculuğundaki üretim portföyüne sağlayacağı güçlü katkı ülkemizin temiz enerji geleceğine de ivme kazandıracak."

- "Entek'in bünyemize katılmasını, önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz"

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu da Tüpraş'ın Stratejik Dönüşüm Planının bir parçası olarak, nisan ayında Entek'i şirket bünyesine katmak üzere resmi mercilere başvuruları gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, işlemin 25 Ağustos 2022'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da onaylandığını aktardı.

Yelmenoğlu, "Stratejik Dönüşüm Planımız kapsamında iki önemli yatırım alanımız sıfır karbonlu elektrik üretimi ve bu elektriği kullanarak yeşil hidrojen üretmek. Söz konusu devir işleminin gerçekleşmesiyle birlikte bu hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atmış olduk." diyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Devir işlemiyle, sekiz hidroelektrik, bir rüzgar ve bir doğalgaz çevrim santrali bulunan, toplamda 436 MW kapasiteli Entek'i bünyemize kattık. Entek hisselerinin kısmi bölünme yoluyla devralınmasına ilişkin sürecin tamamlanmasıyla 2030'da 1 GW ve 2035'de 2,5 GW kurulu güç hedefimize ulaşma anlamında önemli bir aşama kaydederek ilerlemeye devam ediyoruz. Entek'in, yenilenebilir enerji alanındaki birikimleri ve uzmanlıkları ile son derece yetkin insan kaynağının da Tüpraş ailesine katılması, sadece sıfır karbonlu elektrik üretimimizde değil, stratejik dönüşüm planımızın hayata geçirilme süreçlerinde de büyük bir sinerji oluşturacak. Entek'in bünyemize katılmasını, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen üretimimizi destekleyecek önemli bir kilometre taşı olarak görüyor; geleceğe yönelik hedeflerimize daha da güçlü yürüyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖNDER üyelerinden şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusuÖNDER üyelerinden şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusu
GÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildiGÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
İzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldüİzmir'de otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
TÜPRAŞ

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:16
Öğle
13:11
İkindi
16:56
Akşam
19:56
Yatsı
21:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.