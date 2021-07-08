Enuygun, Kurban Bayramı tatili için Türkiye’nin en temiz koylarını öneriyor

İSTANBUL (AA) - Enuygun, Kurban Bayramı tatiline henüz bir plan yapmayanlar için gidilebilecek en temiz koyları derledi.

Enuygun açıklamasına göre, bir buçuk gün izin alarak 15 Temmuz Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü Kurban Bayramı ile birleştirenler, 11 günlük uzun bir tatile çıkma fırsatını yakalıyor.

Enuygun, tatilde doğanın, denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için Türkiye’nin en güzel ve temiz koylarını araştırdı.

- Turunç Koyu, Marmaris

Marmaris’in en güzel koylarından biri olan Turunç Koyu’na tekne turları çok sık uğruyor. Masmavi ve tertemiz bir denize sahip olan koyda bulunan Turunç Halk Plajı’nı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Sabah saatlerinde suyunun çok soğuk olduğu deniz, dalış için de oldukça elverişli. Popüler bir koy olduğu için Marmaris otelleri açısından da çok sayıda seçenek sunuyor.

- Ovabükü Koyu, Datça

Datça Yarımadası’nda birbirinden güzel koylar bulunuyor ama en güzellerinden biri Ovabükü Koyu. Datça merkeze 15 kilometre uzaklıkta olan koya Dalaman’a uçak bileti alarak havalimanından kolayca ulaşılabiliyor. Tertemiz bir denize sahip olan koyun çevresinde birçok otel ve pansiyon bulunduğu için tatilinizi buradan hiç ayrılmadan geçirebilirsiniz.

- Aspat Koyu, Bodrum

Bodrum’da tropik bir destinasyondaymış gibi hissedilebilecek bir koy olan Aspat Koyu, doğal güzelliklerini korumayı başaran bir cennet adeta. 1. derece sit alanı olarak korunan koyun çevresi yemyeşil palmiye ve meyve ağaçlarıyla çevrili. Turkuazın en güzel tonuna sahip denizi tertemiz ve dalış yapmak için çok uygun. Şnorkelle dalış yapıldığında denizatları ve rengarenk balıklarla karşılaşılabilir.

- Adrasan Koyu, Antalya

Bey Dağları’nın eteklerinde bulunan Adrasan’ın tertemiz bir havası var. Temiz havasının yanında sığ ve kumlu bir denize de sahip. Denizi berrak olduğu için dalış yapmaya çok uygun. Ülkemizin en popüler yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu da Adrasan’dan geçiyor. Adrasan tatilinizde Likya Yolu’nda da keşfe çıkabilirsiniz. Ayrıca Adrasan’ın çevresindeki diğer koyları görmek için tekne turlarına da var. Özellikle Suluada, Maldivler’i andıran bir atmosfere sahip.

- Çiftlik Koyu, Marmaris

Marmaris’te bulunan koylar arasında en sakin atmosfere sahip olan Çiftlik Koyu, aynı zamanda beldenin büyük taneli kumlardan oluşan sayılı plajlarından birine sahip. Genelde tekne turlarıyla ulaşım sağlanan koyda yerleşim yeri bulunmuyor. Bu yüzden de koy el değmemiş bir doğaya sahip. Tertemiz ve berrak bir denize sahip olan Çiftlik Koyu’nda deniz diğer koyların aksine soğuk değil.

- Bardakçı Koyu, Bodrum

Bodrum tatilinizde merkeze sadece 10 dakika uzaklıktaki Bardakçı Koyu’na mutlaka uğramalısınız. Merkeze yakın olan en güzel koy olduğu için yaz aylarında kalabalık olan Bardakçı, Zeki Müren Koyu adıyla da biliniyor. Balıkları görebileceğiniz kadar berrak denize ve sakin bir atmosfere sahip koyun halk plajı bulunmuyor ama Bodrum otelleri ve işletmelerinin iskelelerinde bulunan çardak ve pavilyonlarda denizin tadını çıkarılabilir.

- Katrancı Koyu, Fethiye

Sakin bir koy için Katrancı Koyu tercih edilebilir. Fethiye merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan koya, Fethiye’ye otobüs bileti alıp otogardan kalkan Göcek minibüsleriyle ulaşılıyor. Okaliptüs ve çam ağaçlarıyla çevrili koyda deniz tertemiz. Kumlu, dalgasız ve sığ bir denize sahip olduğu için koy, çocuklu aileler için de ideal. Ayrıca burada kamp alanları da bulunuyor.

- Hisarönü Koyu, Marmaris

Marmaris merkezden 20 kilometre uzaklıkta konumlanan Hisarönü Koyu, bunaltıcı sıcaklarda serinleyebileceğiniz en temiz koylardan. Arkasında bulunan yemyeşil orman sayesinde sunduğu serin hava koşullarının yanında nem oranı da oldukça düşük. Özellikle yazın nemli şehirlerde sıcaktan bunaldıysanız hemen uçak biletinizi alıp bu serin havanın tadını çıkarmalısınız. Ayrıca koyda nem oranı düşük olması sayesinde havanın astım ve kalp rahatsızlığı olanlar için de şifa kaynağı olduğu düşünülüyor. Koyun 700 metrelik kumsalı ise tertemiz deniziyle tüm turistleri kendine hayran bırakıyor.

- Kıdrak Koyu, Fethiye

Fethiye’nin bir diğer tertemiz koyu ise Kıdrak Koyu. Turkuaz renkli pırıl pırıl denize ev sahipliği yapan koy, 2017 yılında tabiat parkı statüsü kazandı. Kızılçam, mersin, pırnal meşesi gibi farklı ağaç türlerini bir arada görebileceğiniz koyda ateş yakmak yasak. Ancak ağaçların altında bulunan kamp alanında bir gece geçirmek keyifli oluyor.

- Kargı Koyu, Datça

Datça merkezden 3 kilometre uzaklıkta olan Kargı Koyu, bölgenin en temiz koylarından biri. Merkeze bu kadar yakın oluşuyla çok sık tercih edilse de doğallığını korumayı başarmış. Etrafını çeviren dağlar rüzgarı kestiği için koy, ılıman bir havaya ve dalgasız denize sahip. Tatlı su ile tuzlu suyun birbirine karışmadığı bir noktada bulunan koyda, doğa yürüyüşlerine de çıkabilirsiniz.

