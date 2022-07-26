Enuygun.com, havaalanından araç kiralayarak keşfedilen rotaları derledi

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com konforlu bir keşif için havalimanından araç kiralanması gereken rotalara ilişkin özel bir liste hazırladı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, uçak ile seyahat etmek hem hızlı hem de konforlu oluşuyla öne çıksa da bazı rotalar havalimanlarından uzak olduğu için ulaşım bir hayli zorlayıcı olabiliyor.

Havaalanına uzak destinasyonlara ulaşım için araç kiralama seçeneğini değerlendirmek yolculuğu daha keyifli ve konforlu bir hale getiriyor. Türkiye’de seyahat sektörünün online dönüşümünün önde gelen platformlarından Enuygun.com, havalimanına uzak kalan ve araç kiralayarak keşfetmenin daha keyifli olduğu rotaları derledi.

- Karadeniz yaylaları

Ülkemizin ulaşması zor olsa da en özel deneyimlerle dolu noktaları dendiğinde Karadeniz yaylaları öne çıkıyor. Enuygun.com farklı bir seyahat tecrübesi yaşamak için yaylaya çıkmak isteyen seyahat severlere Rize-Artvin ya da Trabzon havalimanlarından araç kiralama hizmetini değerlendirmelerini öneriyor. Geçmişte yaylalara yakın tek havaalanı Trabzon Havalimanı olsa da bugün Rize-Artvin Havalimanı da yaylaya gitmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Engebeli yollarla dolu Karadeniz’de yaylalara özel araç olmadan çıkmak mümkün değil. Bu nedenle uçakla bölgeye varan kişilerin yaylalara ulaşmak için araç kiralaması bir zorunluluk. Bölgede yollar engebeli ve dağlık olduğu için yaylalara çıkmak için 4x4 segmentindeki araçlardan kiralamak gerekiyor. Tedarikçi firmaya göre değişiklik gösterse de bölgedeki havalimanlarından 4x4 segmentindeki araçları kiralamak 1.300 TL’den başlıyor.

Rize’yi gezerken Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer. Trabzon'da Sis Dağı ve Haldizen başı çekerken, heyelan sonucu oluşan Sera Gölü'nün çevresini de listeye eklenebilir. Artvin’e gidecekseniz de Borçka Karagöl Yaylası ve Kafkasör Yaylası görmeniz gereken yerler arasında.

- Kapadokya

Enuygun.com’un hazırladığı listede araç kiralayarak gezilmesini önerdiği lokasyonlardan ilki Kapadokya. Kapadokya’da rahat ve keyifli bir tatil için Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan araç kiralanabiliyor. Ziyaretçiler, dilerse Kapadokya’ya gitmek için daha çok uçuşun gerçekleştiği Kayseri Havalimanı’nı tercih edebiliyor, aracını bu havalimanından kiralayarak keşfe başlayabiliyor. Ancak, kiralama işlemini yaparken araç seçiminde Kapadokya Bölgesi’nin coğrafi koşullarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle geniş coğrafyası, engebeli arazileri ve çok sayıda görülmesi gereken noktası ile öne çıkan Kapadokya’da SUV tipi bir araç kiralanması öneriliyor.

Kapadokya için SUV araçların bir günlük kiralama ücreti tedarikçi firmaya göre değişiklik gösterse de ortalama 800 TL’den başlıyor. Dolu dolu bir Kapadokya gezisi için bölgeye en az 5 gün vakit ayırılması gerekiyor. Büyüleyici güzelliği ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya seyahatinde, Peri Bacaları, Uçhisar, Güvercinlik Vadisi, Göreme Milli Parkı, Aşıklar Vadisi, Zelve Ören Yeri'nin mutlaka gezilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca Kapadokya seyahatinin olmazsa olmazı balon turunun da mutlaka tatil programına eklenmesi gerektiği belirtiliyor.

- Kaş

Enuygun.com’un havalimanından araç kiralayarak keşfedilmesini önerdiği bir diğer lokasyon da Dalaman Havalimanı’ndan 2,5 saat uzalıktaki Kaş ilçesi. Huzurlu atmosferi ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakan Kaş, balık restoranları ve eğlenceli gece hayatı ile öne çıkıyor. Seyahat süresince Kaş merkez, Kaputaş Plajı, Patara Plajı ve Antik Kenti’ni görerek keyifli bir Kaş-Kalkan turu gerçekleştirebiliyor. Ziyaretçiler vaktini daha çok Kalkan merkezde değerlendirmek istese de yüzmek için meşhur Kışla Koyu, Kalamar Koyu ya da Kalkan Koyu’na gidebiliyor. Kalkan tekne turu bölgede mutlaka gerçekleştirilmesi gereken aktivitelerin başında geliyor. Ayrıca Kaş’ın büyülü su altı dünyasından yararlanmak isteyenler, dalış firmaları ile eşsiz bir deneyim yaşayabilir.

- Datça

Dalaman Havalimanı’ndan 2,5 saatlik sürüş mesafesindeki Datça da Enuygun’un araç kiralayarak keşfedilmesini önerdiği rotalardan bir diğeri. Datça, birbirinden güzel koyları, el değmemiş doğası, sakin kıyıları ve her zevke uygun konaklama birimleri ile yaz aylarının en çok tercih edilen rotalarından biri. Sakinliği ile de öne çıkan Datça’da Palamutbükü, Ovabükü, Hayıtbükü, Kargı Koyu, Kızılbük ve Knidos Antik Kenti sahili denize girilebilecek yerlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Eski Datça sokaklarında dolaşmak, tekne turuna katılmak ve Knidos Antik Kenti’ni ziyaret etmek seyahati çok daha keyifli hale getirecek aktivitelerden. Datça seyahati esnasında araç kiralanması durumunda komşu ilçe Marmaris’te de kolayca ulaşım sağlanabiliyor ve ilçenin kendine has atmosferini deneyimlenebiliyor.

- Kuşadası

Aydın’ın en popüler beldelerinden Kuşadası, denizi ve eğlenceli ambiyansıyla ön plana çıkan bir rota. Rahat ve konforlu bir Kuşadası tatili için havaalanından araç kiralayarak tarihi ve doğal güzellikleri keşfedilebiliyor. Rota, Adnan Menderes Havalimanı’ndan 1 saatlik sürüş mesafesinde. İlçede özellikle Kuşadası Milli Parkı, Kurşunlu Manastırı, Apollon Tapınağı, Milet Antik Kenti, Bafa Gölü Tabiat Parkı mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Kadınlar Denizi Plajı, Kuşadası Sahil ve Pamucak Plajı’nda denize girip keyifli zaman geçirilebilir. Ayrıca hazır Kuşadası’na gitmişken gökyüzü dalışı olarak da tanımlanan skydive’ın da deneyimlenmesi öneriliyor. Kuşadası seyahati için araç kiralama seçeneğini değerlendirilecekse Selçuk’taki Enfes Antik Kenti’ne de uğranması öneriliyor.

