enuygun.com sonbaharda gidilebilecek en keyifli balayı rotasını derledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin seyahat sitesi enuygun.com sonbaharda evlenecek balayı çiftlerine bu mevsimde gidebilecekleri en güzel balayı rotalarını derledi.

enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre balayı, yeni evli çiftlerin hiç unutamayacakları bir tatil olarak öne çıkıyor. Bu tatilin unutulmaz olması için seçilen tatil bölgesinin oldukça özel olması gerekiyor. Türkiye’nin seyahat sitesi enuygun.com Türkiye'nin sonbaharda gidilebilecek en özel balayı rotalarını listeledi.

Bir sonbahar güzelliği: Kapadokya

enuygun.com’un sonbahar aylarında balayına gidecekler için önerdiği ilk rota Kapadokya oldu. Kaya otellerine sahip Kapadokya’da unutulmaz bir tatil için bölgeye en az 5 gün vakit ayırılması gerekiyor. Kapadokya’da Peri Bacaları, Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Uçhisar, Güvercinlik Vadisi, Göreme Milli Parkı, Aşıklar Vadisi ve Zelve Ören Yeri'nin mutlaka gezilmesi gerekiyor. Ayrıca Kapadokya seyahatinin olmazsa olmazı balon turunu da özellikle balayı çiftleri programlarına eklemek gerekiyor.

Şehrin karmaşasından uzak: Yedigöller

Özellikle sonbaharda sunduğu manzaralarla nam salmış Yedigöller, şehrin kalabalığından uzaklaşarak sakin bir balayı yapmak isteyen çiftler için ideal lokasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Bölgede yer alan Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl adlarındaki yedi gölün her biri ayrı güzel, ayrı büyüleyici bir atmosfere sahip oluyor. Rotada birbirinden güzel manzaralara sahip bungalov oteller arasından seçim yaparak keyifli bir balayı geçirilebilir.

Türkiye’nin oksijen deposu: Kaz Dağları

Doğa aşığı balayı çiftleri için Enuygun.com’un önerdiği bir diğer rota ise oksijen deposu Kaz Dağları oldu. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da oksijen deposu olan ve İda Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları, Yunan mitolojisinde de önemli yere sahip bulunuyor. Gezginlerin şehir yaşantısının yarattığı stresten uzakta ruhunu, zihnini, bedenini dinlendirip huzurlu bir balayı tatili yapabileceği Kazdağları’nda Hasanboğuldu Şelalesi, Sütüven Şelalesi, Şahinderesi Kanyonu ve Zeus Altarı görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Kazdağları’nda orijinalliğini halen korumayı başarmış Yeşilyurt Köyü ve Adatepe Köyü ise görülmesi gereken köyler arasında öne çıkıyor.

Yeşil ve mavinin buluşma noktası: Kemer

Doğal güzelliklerin yanı sıra denizin keyfini de yaşamak isteyen balayı çiftleri Antalya’nın en güzel lokasyonlarından biri olan Kemer’i tercih edebiliyor. Çam ormanlarına sırtını yaslamış Antalya’nın ilçesi Kemer, Akdeniz’in masmavi denizinin hemen yanı başında konumlanmış bir balayı rotası olarak biliniyor. Kemer merkezinin yanı sıra Göynük, Kiriş, Çamyuva ve Tekirova gibi sahil beldelerindeki 5 yıldızlı oteller, bungalovlar, apart ya da butik otellerle her bütçeye uygun bir konaklama imkanı içeriyor. Olympos Antik Kenti, Phaselis Antik Kenti, Göynük Kanyonu ve Beydağları Milli Parkı seyahatiniz sırasında görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Balayı çiftleri için vazgeçilmez: KKTC

Denizin yanı sıra eğlenceyi de seven yeni evli çiftler için Enuygun’un önerisi KKTC'deki oteller özellikle balayı çiftleri için sundukları imkanlar ile de öne çıkıyor. Özel ikramlar ve karşılama, müsaitliğe göre bir üst kategori odaya yükseltme, oda süslemesi, özel balayı kahvaltısı ve romantik akşam yemeği Kıbrıs otelleri tarafından balayı çiftlerine sunulan hizmetlerden sadece birkaçı oluyor. Tabii KKTC'ye hem ulaşımın kolay olması hem de ülkenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istememesi de ülkeye gitmek isteyen çiftler için önemli avantajlardan bir olarak öne çıkıyor. Bu arada gece hayatıyla da öne çıkan ülkede evli çiftlerin günün her saatinde eğlenmesi mümkün. KKTC tatilinde Lefkoşa’yı tercih edenler, Selimiye Camii, Arasta Çarşısı, Ermeni Kilisesi’ni gezebiliyor. Girne ise Green Heights Park, Mevlevi Tekke Müzesi, Girne Kalesi ve Girne Plajı ile ünlü.

