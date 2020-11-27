Enuygun.com’a "Akıllı Aktarma" projesi ile 3 ayrı ödül

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, Bilişim Zirvesi kapsamında düzenlenen Teknoloji Kaptanları Ödülleri'nde, "Akıllı Aktarma" projesiyle "İnovasyon" ve "Maliyet İyileştirme" kategorilerinde birincilik ödülüne, "Müşteri ile Etkileşim" kategorisinde ise ikincilik ödülüne layık bulunurken, Enuygun.com'un Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Hakan Kanar ise "Yılın Teknoloji Kaptanı" seçildi.

Enuygun.com'da yapılan açıklamaya göre firma, şirketleri ve ekiplerini dijital dönüşüm konusunda geliştirdikleri projeler ve hayata geçirdikleri uygulamalar için motive etmek amacıyla, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Teknoloji Kaptanları Ödülleri"nde önemli başarı elde etti.

"Akıllı Aktarma" projesiyle "İnovasyon" ve "Maliyet İyileştirme" kategorilerinde birincilik ödülüne, "Müşteri ile Etkileşim" kategorisinde ise ikincilik ödülüne değer bulunan Enuygun.com'un Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Hakan Kanar ise "Yılın Teknoloji Kaptanı" seçildi.

Türkiye'de ilk kez Enuygun.com'un geliştirdiği Akıllı Aktarma teknolojisi, hava yollarının anlaşmalarla bağlayamadığı uçuşların eşleştirildiği, böylece gidilmek istenen yere aktarmalı olarak daha ucuza ya da daha kısa sürede Enuygun Güvencesi ile uçuş sağlayan akıllı bir teknoloji. Kullanıcılar bu teknoloji sayesinde hem bu uçuşları arayarak zaman kaybetmiyor hem de operasyonel sorunlardan kaynaklanan riskleri almak zorunda kalmıyor.

Akıllı Aktarma altyapısı, yapılan her arama sonrasında makine öğrenmesi sayesinde kendini geliştiriyor, farklı rota ve tarihlerdeki birçok uçuşun karşılaştırmasını yaparak kompleks algoritmalarla büyük veriyi işliyor, böylece yepyeni uçuşlar bularak yeni rotalar yaratıyor.

Yılın Teknoloji Kaptanı Ödülü de BT Haber Grubu Başkanı Murat Göçe tarafından, Hakan Kanar'a teslim edildi.

