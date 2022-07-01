Enuygun.com'dan tatil planı yapan tüketicilere "biletler tükeniyor" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com'un paylaştığı verilere göre geçen yıl Kurban Bayramı'na kıyasla iç hatlar özelinde uçak biletine talep iki kat artarken, uçuş sayısı yüzde 25 azaldı.

Seyahat sitesi enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının duyurulmasıyla birlikte tatil rezervasyonlarında artış yaşanmaya başladı.

Enuygun.com’un verileri bu Kurban Bayramı'nda uçak biletine talebin geçen sene aynı döneme göre iki kat arttığını, uçuş sayısının ise dörtte bir oranda azaldığını gösteriyor. Söz konusu durum, tatil planını son dakikaya bırakan seyahat severlerin uçak bileti bulamayacağını gösteriyor. Yapılan hesaplamalara göre şu an talebin karşılanması için günde 272 sefer gerekiyor. Eğer hava yolları yeni yurt içi seferler eklemezse bayram tatili için uçak bileti bulmak imkansız hale gelecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enuygun.com Ticaret Direktörü Orkun Özkan, havaların önceki tatil fırsatlarına göre daha sıcak olmasının tatilcileri Kurban Bayramı'nda seyahat etmeye yönelttiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tatilde koltuklar her zamankinden hızlı rezerve edildi. Söz konusu durumda tatil süresinin uzun olmasının ve temmuz ayının deniz tatili için en güzel aylardan biri olmasının etkisi büyük. Eğer tatile çıkmak isteyip planını son dakika yapacaklar varsa onlara olabildiğince hızlı şekilde uçak biletlerini satın almalarını öneririm. Çünkü talep yüksek olduğu için biletler hızla tükeniyor."

