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Enuygun.com'dan uçakla ulaşılamayan ama otobüsle keşfedilen tatil yerleri

20.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun, otobüsle keyifle gidilebilecek yaz tatili rotalarını bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com seyahatseverler için otobüsle daha konforlu bir şekilde ulaşabilecekleri yaz tatili rotalarını derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aktarmalarla birlikte Türkiye'nin neredeyse her tatil beldesine uçakla ulaşılabiliyor olsa da bazı tatil bölgeleri var ki oralara otobüsle ulaşım hem çok daha kolay hem de ekonomik oluyor.

Bu çerçevede Enuygun.com, uçakla ulaşılamayan ama otobüsle keşfedilecek tatil yerlerini paylaştı.

Hem keyifli hem de eğlenceli seçeneklerin bulunduğu listede her zevk ve bütçeye uygun bir alternatif bulunuyor.

Tatil rotaları oluşturulurken özellikle bazı tatil beldeleri için havalimanına olan uzaklıkları ve çok daha ekonomik olması sebebiyle otobüsle ulaşım tercih ediliyor.

Türkiye’de seyahat sektörünün online dönüşümüne yön veren Enuygun, otobüsle keyifle gidilebilecek yaz tatili rotalarını bir araya getirdi.

Listede, Kerpe, İğneada, Ayvacık, Selimiye, Sapanca ve Gelibolu yer aldı.

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