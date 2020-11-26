Enuygun.com'dan yeni kısıtlamalar sürecinde seyahat edeceklere uyarılar

İSTANBUL (AA) - Seyahat sitesi Enuygun.com, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine dönük geçen hafta açıklanan yeni kısıtlamaların seyahat edecek kişileri nasıl etkileyeceğine ilişkin yaptığı derleme ile tüketicilere uyarılarda bulundu.

Enuygun.com'dan, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik İçişleri Bakanlığı’nın yeni düzenlemesinin seyahat edecekleri nasıl etkileyeceğine ilişkin bir açıklama yapıldı. Buna göre, uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk edecekler biletlerini, rezervasyon numaralarını ya da PNR kodlarını göstermeleri halinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesine göre 20 yaş altı kişiler yanlarında ebeveynleri olmadan şehirlerarası yolculuk yapamayacaklar.

Açıklamaya göre, seyahat edeceklerin merak ettiği konular ve cevapları şöyle:

- Kısıtlama saatlerinde seyahat edecek kişiyi havalimanına kim bırakacak?

Bir kişi, eşi ya da çocuğunu havalimanına bırakacaksa, bulunduğu ilçenin kolluk kuvvetlerine ya da kaymakamlığına eşini havalimanına götürmesi gerektiğini bildirmesi gerekiyor (Saat, araç plakası vs. istenebilir). Dönüş için de bilet ve kimliklerinin fotokopilerinin yanında olması tavsiye ediliyor.