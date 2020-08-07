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Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.08.2020 09:00 | Son Güncelleme

Yeni sezon için Gaziantep FK ile sözleşme yapan Enver Cenk Şahin, Kayserispor’a teşekkür etti.Hes Kablo Kayserispor’a devre arasında gelen ve 11 maçta forma giyen ve 4 maçta ilk 11’de sahaya çıkan Enver Cenk Şahin, “Türkiye’deki futbol hayatımda önemli bir sayfa olan Kayserispor’a ve bana Kayserispor kapılarını açanlara teşekkür ediyorum.

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Yeni sezon için Gaziantep FK ile sözleşme yapan Enver Cenk Şahin, Kayserispor’a teşekkür etti.
Hes Kablo Kayserispor’a devre arasında gelen ve 11 maçta forma giyen ve 4 maçta ilk 11’de sahaya çıkan Enver Cenk Şahin, “Türkiye’deki futbol hayatımda önemli bir sayfa olan Kayserispor’a ve bana Kayserispor kapılarını açanlara teşekkür ediyorum. Kayserispor ve eski takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.
Enver Cenk Şahin, sarı kırmızılı forma ile 374 dakika oyunda kalırken 2 kez asist yaptı, 4 de sarı kart gördü.

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