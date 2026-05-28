Enzo Fernandez'in Real Madrid transferine 140 milyon Euro'luk engel!

İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea'de, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in geleceği hakkındaki belirsizlik sürüyor. BBC'de yer alan son dakika haberine göre; Londra ekibinin Avrupa kupalarından uzak kalması, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun takımdan ayrılma fikrine sıcak bakmasına neden oldu. Ancak Chelsea yönetimi, kilit oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

CHELSEA'DEN 140 MİLYON EURO'LUK DEV BEDEL

Yıldız oyuncusunu elden çıkarmak istemeyen Chelsea, muhtemel bir ayrılık senaryosu için bonservis bedelini belirledi. Kulüple uzun süreli sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız için beklentinin tam 140 milyon Euro olduğu kaydedildi. Londra temsilcisinin, bu astronomik rakamın altında gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeye dahi almayacağı ifade edildi.

EN BÜYÜK HAYALİ REAL MADRID AMA...

Enzo Fernandez'in menajeri Javier Pastore'nin Avrupa'daki dev kulüplerle temas halinde olduğu ve öncelikli adresin, oyuncunun da hayallerini süsleyen Real Madrid olduğu aktarıldı. Ancak İspanyol devinin şu aşamada 140 milyon Euro'luk bütçelere çıkmaya sıcak bakmadığı ve bu dev transfer için mutlaka önemli bir oyuncu satışı yapıp kaynak yaratması gerektiği öne sürüldü. Öte yandan Manchester City'nin de durumla ilgilenen kulüpler arasında olduğu; fakat Pep Guardiola'nın ekibinin önceliğinin Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson olduğu belirtildi.

KAPILAR TAMAMEN KAPALI DEĞİL

Gelecek sezon planlamasında Enzo Fernandez'i takımın en önemli parçalarından biri olarak gören Chelsea, oyuncuyu satmaya niyetli olmasa da 140 milyon Euro seviyesine yaklaşan bir teklif gelmesi halinde masaya oturmaya hazır. Geride bıraktığımız sezonda Chelsea formasıyla üst düzey bir oyun ortaya koyan ve 15 gol, 7 asistlik harika bir performans sergileyen 25 yaşındaki orta saha, sezon sonunda kulüpte düzenlenen "yılın oyuncusu" oylamasında da ikinci sırada yer alarak kalitesini kanıtlamıştı.