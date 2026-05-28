SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! Damien Comolli resmen açıkladı

Juventus CEO'su Damien Comolli, Avrupa devlerinin peşinde olduğu milli yıldızımız Kenan Yıldız için "dokunulmaz" diyerek transfer iddialarına son noktayı koydu.

Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! Damien Comolli resmen açıkladı
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A devi Juventus'ta sergilediği muazzam performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan A Milli Takımımızın genç yeteneği Kenan Yıldız hakkında beklenen resmi açıklama geldi. Juventus CEO'su Damien Comolli, düzenlediği basın toplantısında genç yıldızın takımdaki geleceğine dair çok net ve çarpıcı ifadeler kullandı.

"KENAN YILDIZ DOKUNULMAZ, O BİZİM GELECEĞİMİZ"

Juventus tan flaş Kenan Yıldız kararı! Damien Comolli resmen açıkladı 1

Yaz transfer döneminde adı birçok büyük takımla anılan milli oyuncumuz için kapıları tamamen kapatan Comolli, Kenan Yıldız'ın siyah-beyazlı kulübün uzun vadeli projesindeki kilit rolüne dikkat çekti. Genç yetenek için transfer spekülasyonlarını bitiren deneyimli futbol adamı, "Kenan Yıldız dokunulmaz; o bizim geleceğimiz." diyerek oyuncunun kesin olarak takımda kalacağını ve kulübün geleceğinin onun etrafında şekilleneceğini vurguladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI VE AYRILIK SİNYALİ

Juventus tan flaş Kenan Yıldız kararı! Damien Comolli resmen açıkladı 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Basın toplantısında kulübün mali tablosuna ve gelecek sezon planlamasına da değinen Comolli, ekonomik dengeyi sağlamak adına takımdan ayrılacak başka isimler olabileceğinin sinyalini verdi. Şampiyonlar Ligi biletinin alınamamasının bütçe üzerinde yarattığı baskıya dikkat çeken İtalyan ekibinin CEO'su, "Şampiyonlar Ligi olmadan, fon toplamak ve maliyetleri düşürmek için planlanandan biraz daha fazla satış yapabiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Juventus'un Kenan Yıldız'ı kadroda tutup, gelir elde etmek amacıyla diğer as oyuncularıyla yollarını ayıracağı şeklinde yorumlandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da şampiyonluk sonrası Lemina krizi! Görüşmeler tıkandıGalatasaray'da şampiyonluk sonrası Lemina krizi! Görüşmeler tıkandı
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae çılgınlığı! İstediği yıllık maaş sızdıFenerbahçe'de Kim Min-Jae çılgınlığı! İstediği yıllık maaş sızdı
Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.