Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! Damien Comolli resmen açıkladı

İtalya Serie A devi Juventus'ta sergilediği muazzam performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan A Milli Takımımızın genç yeteneği Kenan Yıldız hakkında beklenen resmi açıklama geldi. Juventus CEO'su Damien Comolli, düzenlediği basın toplantısında genç yıldızın takımdaki geleceğine dair çok net ve çarpıcı ifadeler kullandı.
Yaz transfer döneminde adı birçok büyük takımla anılan milli oyuncumuz için kapıları tamamen kapatan Comolli, Kenan Yıldız'ın siyah-beyazlı kulübün uzun vadeli projesindeki kilit rolüne dikkat çekti. Genç yetenek için transfer spekülasyonlarını bitiren deneyimli futbol adamı, "Kenan Yıldız dokunulmaz; o bizim geleceğimiz." diyerek oyuncunun kesin olarak takımda kalacağını ve kulübün geleceğinin onun etrafında şekilleneceğini vurguladı.
Basın toplantısında kulübün mali tablosuna ve gelecek sezon planlamasına da değinen Comolli, ekonomik dengeyi sağlamak adına takımdan ayrılacak başka isimler olabileceğinin sinyalini verdi. Şampiyonlar Ligi biletinin alınamamasının bütçe üzerinde yarattığı baskıya dikkat çeken İtalyan ekibinin CEO'su, "Şampiyonlar Ligi olmadan, fon toplamak ve maliyetleri düşürmek için planlanandan biraz daha fazla satış yapabiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Juventus'un Kenan Yıldız'ı kadroda tutup, gelir elde etmek amacıyla diğer as oyuncularıyla yollarını ayıracağı şeklinde yorumlandı.
