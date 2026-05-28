Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bombası! Anlaşma sağlandı...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de, yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi transfer hareketliliği doruk noktasına ulaştı. Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın transfer mesaisine hız verdiği şu günlerde, sarı-lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandıracak sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

AZİZ YILDIRIM'DAN MURIQI HAMLESİ

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca ile harika bir sezonu geride bırakan Vedat Muriqi'nin yeni adresi netleşmeye başladı. HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Kosovalı yıldız golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Haberin detaylarında, Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda tecrübeli golcüyle resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve transferin tamamlanacağı belirtildi.

HAKAN SAFİ DE DEVREDE

Transfer yarışındaki tek isim Aziz Yıldırım değil. Diğer başkan adayı Hakan Safi'nin de başarılı golcüyü kadroda görmeyi çok istediği ve seçilmesi durumunda Muriqi için benzer şartları devreye sokarak transferi bitirebileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Her iki adayın da Kosovalı forveti takımın hücum hattındaki temel taşlardan biri olarak gördüğü vurgulanıyor.