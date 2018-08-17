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Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.08.2018 08:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş, LASK Linz'e 2-1 mağlup olmasına karşın UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalırken, mücadelede yeni transfer Enzo Roco'nun performansı beğenilmedi.

Enzo Roco'ya sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı...

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

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Beşiktaş taraftarları, LASK Linz'in attığı goller sonrasında yeni transfer Enzo Roco'ya tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarları, LASK Linz'in attığı goller sonrasında yeni transfer Enzo Roco'ya tepki gösterdi.
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Şilili oyuncunun, Victor'un attığı golde yavaş kaldığı ve hamlesinde sorun yaşadığı gözlendi. Yeni transfer, ikinci golde de pas hatasıyla golün hazırlayıcısı oldu.

Şilili oyuncunun, Victor'un attığı golde yavaş kaldığı ve hamlesinde sorun yaşadığı gözlendi. Yeni transfer, ikinci golde de pas hatasıyla golün hazırlayıcısı oldu.
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Enzo Roco'nun bu performansına sosyal medyada tepki yağdı. İşte yapılan yorumlar...

Enzo Roco'nun bu performansına sosyal medyada tepki yağdı. İşte yapılan yorumlar...
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Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
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Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
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Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
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Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
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Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
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Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
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Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
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Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
12 / 19

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
13 / 19

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
14 / 19

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
15 / 19

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
16 / 19

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
17 / 19

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
18 / 19

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
19 / 19

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Enzo Roco

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