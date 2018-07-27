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Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi

FUTBOL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco'nun sevgilisi Leticia Ribeiro sosyal medyayı şimdiden salladı.

Beşiktaş'ın Meksika takımlarından Cruz Azul'den transferi olan Enzo Roco'nun sevgilisi sosyal medyanın tozunu attırıyor...

İşte Leticia'nın birbirinden iddialı fotoğraflar

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Anahtar Kelimeler:
Enzo Roco Leticia Ribeiro Beşiktaş

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işin içine yenge giriyor birde poposunu açıyorsa size geçmiş olsun tinerciler örneği çok biliyosunuz jardel gibi
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