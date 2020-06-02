YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. EPDK'den, akaryakıt şirketlerine "fiyatları makul seviyeye çekin" uyarısı

EPDK'den, akaryakıt şirketlerine "fiyatları makul seviyeye çekin" uyarısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.06.2020 09:16 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: - "Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken, fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini belirtti.

EPDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa ortamında rekabetçi bir anlayışla belirlendiği kaydedildi.

Fiyatların EPDK tarafından belirlenmediği ve kurumun indirim ile artışlara müdahale etmediği vurgulanan açıklamada, "Ancak fiyat hareketleri EPDK tarafından anbean titizlikle takip ediliyor. Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı ise EPDK’nin müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunuyor. Bu kapsamda, EPDK geçtiğimiz yıllarda 3 defa 2’şer aylık süreyle tavan fiyat uygulamasına karar vermiş, yurt geneli için belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satışı engellenmişti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, EPDK'nin özellikle yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı son aylarda akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin tüketiciyi mağdur ettiği ve rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit ettiği aktarıldı.

- "Bu hareket, sektörü dinamitlemektir"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tüm iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığının tespit edildiğini belirterek, "İstanbul Avrupa yakası marjlarında yüksek artışlar gördük. Diğer illerde ise marjlar çok daha fazla artış gösterdi. Bunu da hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü dinamitlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni bir balans ayarı sürpriz olmasın"

Yılmaz, katkılı ürünlere ilişkin marjların da katkılı olmayan ürün marjlarına kıyasen belirgin bir artış gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Katkılı ürünler İstanbul Avrupa yakasında litre başı 5 kuruş, diğer illerde litre başı 7 kuruş gibi makul olmayan seviyelere çıkmış durumda. Yurt genelinde ortaya çıkan bu artışa EPDK’nin sessiz kalmasını da kimse beklemesin. Çok net söylüyorum. Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Oyunu kuralına göre oynamak akaryakıt sektörünün tüm oyuncularının kırmızı çizgisi olmalı. Aksi halde sektöre yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Görme engellilerin tecavüz davası

Görme engellilerin tecavüz davası

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.