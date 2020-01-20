Epe coşkusu Osmaniye’de yaşandı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan ‘U10-U12-U14 Epe Açık Turnuvası Osmaniye’nin ev sahipliğinde Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Epe Açık Eskirim Turnuvasına Türkiye geneli, ‘Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon’ Osmaniye illerinden 338 eskrimciler katıldı.

10-12 ve 14 yaş altı’ 338 epeci, toplam 6 kategoride iki gün boyunca madalya mücadelesi verdi. Turnuvada dereceye giren sporcular kürsü sevinci yaşadı.

Turnuvada dereceye giren sporcular madalya ve başarı sertifikalarını Osmaniye Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Müsabaka Gözlemcisi Milli Hakem Ahmet Emin Karpuzcu, Eskrim Osmaniye İl Temsilcisi Mücahid Gürbüzeli ve Tosyalı Spor Salonu Tesis Amiri Ekrem Sönmez verdi.

Dereceye giren sporcular şunları:

U14 Erkekler Epe

1-Cengizhan Öner (Alanya SK)

2-Mert Şekerci (Antalya Ferdi)

3-Deniz Fergan Öztürk (TED SK)

3-Alihan Çağın Öncü (Mersin Eskrim SK)

U12 Kızlar Epe

1-Yasemin Toktaş (Alfa Eskrim SK)

2-Berru Dağlı (İstanbul Ferdi)

3-Berra Canbolat (Evo Eskrim SK)

3-Nisan Dinçel (İstanbul Ferdi)