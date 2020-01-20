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  4. Epe coşkusu Osmaniye’de yaşandı

Epe coşkusu Osmaniye’de yaşandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan ‘U10-U12-U14 Epe Açık Turnuvası Osmaniye’nin ev sahipliğinde Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.Epe Açık Eskirim Turnuvasına Türkiye geneli, ‘Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon’ Osmaniye illerinden 338 eskrimciler katıldı.10-12 ve 14 yaş altı’ 338 epeci, toplam 6 kategoride iki gün boyunca madalya mücadelesi verdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan ‘U10-U12-U14 Epe Açık Turnuvası Osmaniye’nin ev sahipliğinde Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.
Epe Açık Eskirim Turnuvasına Türkiye geneli, ‘Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon’ Osmaniye illerinden 338 eskrimciler katıldı.
10-12 ve 14 yaş altı’ 338 epeci, toplam 6 kategoride iki gün boyunca madalya mücadelesi verdi. Turnuvada dereceye giren sporcular kürsü sevinci yaşadı.
Turnuvada dereceye giren sporcular madalya ve başarı sertifikalarını Osmaniye Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Müsabaka Gözlemcisi Milli Hakem Ahmet Emin Karpuzcu, Eskrim Osmaniye İl Temsilcisi Mücahid Gürbüzeli ve Tosyalı Spor Salonu Tesis Amiri Ekrem Sönmez verdi.
Dereceye giren sporcular şunları:
U14 Erkekler Epe
1-Cengizhan Öner (Alanya SK)
2-Mert Şekerci (Antalya Ferdi)
3-Deniz Fergan Öztürk (TED SK)
3-Alihan Çağın Öncü (Mersin Eskrim SK)

U12 Kızlar Epe
1-Yasemin Toktaş (Alfa Eskrim SK)
2-Berru Dağlı (İstanbul Ferdi)
3-Berra Canbolat (Evo Eskrim SK)
3-Nisan Dinçel (İstanbul Ferdi)

U10 Erkekler Epe
1-Sarp Araydın (Çankaya Eskrim SK)
2-Can İbrahimoğlu (Çankaya Eskrim SK)
3-Alperen Sağlam (Trabzon SK)
3-Kaan Sıdalı (Mersin Eskrim SK)

U12 Erkekler Epe
1-Göksu Mert Oran (İzmir Ferdi)
2-Doruk Erolçevik (Alanya SK)
3-Onur Saraçoğlu (Ayberk Eskrim SK
3-Kaan Tarakçıoğlu (İstanbul Ferdi)

U14 Kızlar Epe
1-Nilahsen Erten (Alfa Eskrim SK)
2-Fahriye Elif Korkmaz (Ankara Ferdi)
3-Naz Gökkaya (Antalya Ferdi)
3-Berru Dağlı (İstanbul Ferdi)

U10 Kızlan Epe
1-Yankı Ergünay (İstanbul Ferdi)
2-Nil Aksan (İstanbul Ferdi)
3-Berrak Yalçınkaya (TED SK)
3-Elif Nisan Sağlam (Trabzon SK)

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Topal Eczanesi
Merkez
Güzin Eczanesi
Kadirli
Yonca Eczanesi
Kadirli
Özkan Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
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