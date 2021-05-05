ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Özdarendeli Erciyes Üniversitesinin yürüttüğü aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı:

TEKİRDAĞ (AA) - Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yerli aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Özdarendeli, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyotoknoloji Topluluğu ve Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü tarafından çevrim içi düzenlenen "6. Biyoteknoloji Günleri"ne katılarak "Erciyes Üniversitesi Kovid-19 Aşı Gelişirme Çalışmaları" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgınının etkilerinin tüm dünyada ciddi şekilde yaşandığını belirten Özdarendeli, dünya tarihinde yaşanan pandemilerin RNA virüslerinden kaynaklandığını söyledi. Özdarendeli, salgınlara karşı en etkili silahın aşı geliştirmek olduğunu ve Kovid-19'la mücadele bu anlamda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Aşı geliştirmenin farklı süreç ve basamaklardan oluştuğunu hatırlatan Özdarendeli, aşıların klinik çalışmalardan gönüllü faaliyetlerine kadar detaylı bir süreci içerdiğine dikkat çekti.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde aşı çalışmalarının çok hızlandırıldığını belirten Özdarendeli, "Normal şartlarda 10-15 yıl sürecek aşı geliştirme aşaması preklinik çalışmalar devam ederken faz-1 çalışmasıyla eş zamanlı gitti yine faz-2 ile faz-3 çalışmaları eş zamanlı gitti. Dünya genelinde böyle çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de buna izin verdiğini biliyoruz." dedi.