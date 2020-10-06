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Erbaa, Azerbaycan bayrakları ile süslendi

TOKAT HABERLERİ  | 06.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Azerbaycan’a destek vermek amacıyla belediye hizmet binası ve Cumhuriyet Meydanı’na Azerbaycan bayrakları asıldı.Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destekler yurt genelinde devam ediyor.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Azerbaycan’a destek vermek amacıyla belediye hizmet binası ve Cumhuriyet Meydanı’na Azerbaycan bayrakları asıldı.
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destekler yurt genelinde devam ediyor. Tokat’ın Erbaa ilçesinde de operasyona destek vermek amacıyla belediye hizmet binası ve Cumhuriyet Meydanı’na Azerbaycan bayrağı asıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Karabağ’dan gelecek güzel bir haberi beklediklerini ifade ederek, “İnşallah hak edilen şekilde o bölge yine bizim kardeşlerimiz tarafından yönetilecek. Biz sadece bu dönemde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu zaten ifade ediyorduk. Bundan bir iki ay önce yaptığımız kano etkinliğinde de yine Azerbaycan bayrağı açarak, onları hiçbir zaman unutmadığımızı, her zaman aklımızda olduklarını ifade etmiştik. Bugün de şu anki durumun göstergesi olarak belediye binamıza Azerbaycan bayrağı asarak, iki devlet, tek millet vurgusunu tekrardan insanlara ve bütün dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Orada bulunan bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize, cephede savaşan bütün askerlerimizin rabbim yardımcıları olsun” diye konuştu.

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