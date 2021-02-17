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Erbaa Belediyesi kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yaptı

17.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler ilçede belirlenen noktalara yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.
Yağan kar sebebiyle yaban hayatını desteklemek için ekiplerin belirlenen bölgelere yiyecek bıraktığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “İlçemizde 2 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekiplerimiz çalışma başlattılar. Yapılan çalışma çerçevesinde belirlenen bölgelere yiyecek bırakıldı. Yaban hayatını korumak ve kollamak bizlerin görevi. Benzer çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

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