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Erbaa Belediyesi ‘ne “Çevre Dostu Kent Erbaa” projesi ödülü

TOKAT HABERLERİ  | 19.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Erbaa Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği Belediyeler için Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında “Çevre Dostu Kent Erbaa” projesiyle ödül aldı.Erbaa Belediyesinin hazırladığı bisiklet ve yürüyüş yollarının kapasitesini arttırıp Erbaa Akıllı Bisiklet Sistemi’nin (ERBİS) kurulmasını içeren proje belediyeler için Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında ödül kazandı.

Erbaa Belediyesi ‘ne “Çevre Dostu Kent Erbaa” projesi ödülü

Erbaa Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği Belediyeler için Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında “Çevre Dostu Kent Erbaa” projesiyle ödül aldı.
Erbaa Belediyesinin hazırladığı bisiklet ve yürüyüş yollarının kapasitesini arttırıp Erbaa Akıllı Bisiklet Sistemi’nin (ERBİS) kurulmasını içeren proje belediyeler için Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında ödül kazandı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ödülünü Ankara’da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou’dan aldı. Projenin Erbaa’daki bisiklet yolları ve yürüyüş yollarının kapasitesinin arttırılması ve akıllı bisiklet sisteminin kurulmasını içeren bir dizi çalışmayı kapsadığını ifade eden Başkan Karagöl “İlçemizde mevcut olan bisiklet yollarının kapasitesini arttıracağız. Yürüyüş yol ağımızı ise iki katına çıkaracağız. Diğer yandan proje kapsamında cadde ve sokaklarda gerçekleştireceğimiz ağaç dikimleriyle yeşil koridorlar oluşturacağız. Bisiklet kullanmak isteyen, ancak bisikleti olmayan vatandaşlarımız için bisiklet istasyonları kurup bisiklet kullanımına teşvik edeceğiz. Vatandaşlarımız kolaylıkla bu sistemden faydalanabilecekler. Belediyemize ait trafik eğitim merkezinde öğrencilerimize bisiklet sürüş eğitimleri vereceğiz. Çocuk parklarındaki aydınlatma ünitelerinin bir kısmında ise enerji ihtiyacını bisiklet pedalı çevirerek depolanabilir şarj imkanı sağlayacak sistemler kurmayı planladık. Çevre Dostu Kent Erbaa projemizle ödüle layık görülmekten mutluluk duyduk. Çevre kirliliğine yol açmadan, spor yaparak alternatif bir ulaşım imkanı ortaya çıkaran projemizi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Erbaa Belediyesi ‘ne “Çevre Dostu Kent Erbaa” projesi ödülü

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