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Erbaa’da alt yapı hizmetleri dur durak bilmiyor

18.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Küçük Sanayi Sitesinde yağmur suyu, Alacabal Mahallesi yolunda kanalizasyon, Yeni Mahalleye bağlı Dereçiftlikte ise 3 bin metre uzunluğunda su hattı yapımı için çalışmalara başladı.Çalışmalarla Erbaa’nın altyapısını daha da güçlendireceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Küçük Sanayi Sitemizde esnaflarımızın yaşadığı yağmur suyu sorununu çözmek için gayret ediyoruz.

Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Küçük Sanayi Sitesinde yağmur suyu, Alacabal Mahallesi yolunda kanalizasyon, Yeni Mahalleye bağlı Dereçiftlikte ise 3 bin metre uzunluğunda su hattı yapımı için çalışmalara başladı.
Çalışmalarla Erbaa’nın altyapısını daha da güçlendireceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Küçük Sanayi Sitemizde esnaflarımızın yaşadığı yağmur suyu sorununu çözmek için gayret ediyoruz. Yağmur çamur dinlemeden ekiplerimiz çalışıyor. Alacabal Mahallemizin yolunda ise kanalizasyon altyapımızı güçlendirmek için çalışmalar hızla sürüyor. Kanalizasyon ve su altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Yeni Mahalle’ye bağlı Dereçiftlik’de uzun zamandır vatandaşlarımızın yaşadığı su sorununu çözmek için 3 bin metre uzunluğunda su hattı çekiyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz.” diye konuştu.

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