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Erbaa’da yeraltı çöp konteynerleri yaygınlaşıyor

02.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Erbaa Belediyesi, daha temiz ve modern bir Erbaa için ‘Yeraltı çöp konteyneri’ uygulamasını yaygınlaştırıyor.İlçede yer altı çöp konteynerlerini yaygınlaştıran Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir çevre için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Erbaa Belediyesi, daha temiz ve modern bir Erbaa için ‘Yeraltı çöp konteyneri’ uygulamasını yaygınlaştırıyor.
İlçede yer altı çöp konteynerlerini yaygınlaştıran Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir çevre için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. TOKİ konutlarının bulunduğu alana yerleştirilen yer altı çöp konteyneriyle ilçe genelinde sayı 20’ye yükseldi.
Yer altı çöp konteynerlerinin hem vatandaşlara hem de temizlik ekiplerine büyük kolaylık sağladığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Yer altına alınan konteynerler sayesinde sokak hayvanları çöpleri dağıtamıyor, çöp kokusu ve sinek gibi istenmeyen durumlarda ortadan kalkıyor. Ayrıca yerin altında geniş bir ortamda çöpler toplandığı için daha fazla çöp depolama alanı gibi avantajlara sahip. Vatandaşlarımız bacaların alt kısmındaki pedallarla hiç el değmeden ayakları ile kapağı açarak çöplerini atabilirler. Bu bacalardan dışarıya herhangi bir kötü koku çıkması da mümkün değil. Bu sistemle birlikte hem çöplerin oluşturduğu kötü kokular hem de görüntü kirliliğini ortadan kalkıyor.” dedi.

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