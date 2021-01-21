Erbaaspor’dan 11 oyuncuyu renklerine bağladı

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Erbaaspor devre arasında 11 futbolcu transfer etti.

Erbaaspor, devre arası 10 günlük kampın ardından Antalya kampını tamlayarak ilçeye döndü. Ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla yarıyı küme düşme hattında tamamlayan Erbaaspor ekip ikinci yarıda kötü gidişatı durdurup üst sıralara yükselmek için çok sayıda mevkii takviye etti. Mavi beyazlı ekip Murat Ceylan, Hüseyin Erol, Furkan Karabatak, Şevket Güngör, Murat Şimşek, Batuhan Özdemir, Arif İşçi, Ahmet Buğrahan Tuncay, Ali Uygur Avcı, Yağızcan Erde, Yaşar Kan Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

