YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Erbaaspor’dan 11 oyuncuyu renklerine bağladı

Erbaaspor’dan 11 oyuncuyu renklerine bağladı

21.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Erbaaspor devre arasında 11 futbolcu transfer etti.Erbaaspor, devre arası 10 günlük kampın ardından Antalya kampını tamlayarak ilçeye döndü.

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Erbaaspor devre arasında 11 futbolcu transfer etti.
Erbaaspor, devre arası 10 günlük kampın ardından Antalya kampını tamlayarak ilçeye döndü. Ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla yarıyı küme düşme hattında tamamlayan Erbaaspor ekip ikinci yarıda kötü gidişatı durdurup üst sıralara yükselmek için çok sayıda mevkii takviye etti. Mavi beyazlı ekip Murat Ceylan, Hüseyin Erol, Furkan Karabatak, Şevket Güngör, Murat Şimşek, Batuhan Özdemir, Arif İşçi, Ahmet Buğrahan Tuncay, Ali Uygur Avcı, Yağızcan Erde, Yaşar Kan Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin kar sevinci! Ünlülerin kar sevinci!
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
1/

Tokat Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:22
Akşam
17:45
Yatsı
19:08

Tokat Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Çağrı Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Erbaa
Çavuşoğlu Eczanesi
Niksar
Merkez Eczanesi
Turhal
Ahsen Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Çevreci okullara ödül

Çevreci okullara ödül

İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı

İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı

Tokat'taki Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı

Tokat'taki Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı

Hayırseverler getiriyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Hayırseverler getiriyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Balıkları kurtarmak için seferber oldular

Balıkları kurtarmak için seferber oldular

Niksar’da “Sera Akademi” çalışması devam ediyor

Niksar’da “Sera Akademi” çalışması devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.