YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Erbaa’ya 8 bin kişilik stadyum

Erbaa’ya 8 bin kişilik stadyum

TOKAT HABERLERİ  | 17.12.2020 17:53 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 8 bin kişilik yeni stadyum inşaatının önümüzdeki sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma devam ediyor.Erbaa ilçesi Kelkit Mahallesinde 2017 yılında başlayan stadyum çalışmalarında önemli mesafe kat edildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 8 bin kişilik yeni stadyum inşaatının önümüzdeki sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma devam ediyor.
Erbaa ilçesi Kelkit Mahallesinde 2017 yılında başlayan stadyum çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Büyük oranda tamamlanan 8 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun modern yapısı ve sosyal donatıları ile yeni bir yaşam alanı olması bekleniyor. Erbaa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rayif Ünal, stadyum inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanmasının planlandığın söyledi. 2017 yılında 17 milyon 530 bin liraya ihale edilen stadyumun maliyetinin 24 milyonu bulduğunu ifade eden Ünal, “Stadyumda 400 araçlık otopark var tribünlerin altında 8 adet antrenman salonu olacak. Stadyumda fuaye alanlarımız olacak. Tokat’ın en modern statlarından bir tanesi yapılıyor. İnşallah önümüzdeki sezon açılışı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tokat’ta yapılan yatırımlarla birlikte stadyumu Temmuz ayında ve bekleniyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
1/

Tokat Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:44
Öğle
12:35
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:42

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Büşra Bulut Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Erbaa
Arslan Eczanesi
Niksar
Ebru Eczanesi
Turhal
Yenigün Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.