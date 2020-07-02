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Erbaş, Ağbal’dan iki proje için destek istedi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:25 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı makamında ziyaret ederek, bazı projeler için destek istedi.Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Erbaş, "Türkiye’de örnek bir proje olacağına inandığımız, Kütahya Belediyesi tarafından yapılması planlanan Vazo Kule projesi, Kütahya’nın gelişmesinde, yeni iş imkanlarının oluşması ve de yeni istihdam alanlarının açılmasını sağlayacak Zafer OSB ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’dan desteklerini istedim" şeklinde konuştu.

Erbaş, Ağbal’dan iki proje için destek istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı makamında ziyaret ederek, bazı projeler için destek istedi.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Erbaş, "Türkiye’de örnek bir proje olacağına inandığımız, Kütahya Belediyesi tarafından yapılması planlanan Vazo Kule projesi, Kütahya’nın gelişmesinde, yeni iş imkanlarının oluşması ve de yeni istihdam alanlarının açılmasını sağlayacak Zafer OSB ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’dan desteklerini istedim" şeklinde konuştu.

Erbaş, Ağbal’dan iki proje için destek istedi

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