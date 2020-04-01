YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Erbaş: "Esnaf, SGK ve BAĞ-KUR primlerinin silinmesini istiyor"

Erbaş: "Esnaf, SGK ve BAĞ-KUR primlerinin silinmesini istiyor"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ülkemizin zor günler geçirdiğini, bu günlerin Türk ulusu olarak daha da birbirimize bağladığını ve bu gücünde bu salgını yeneceğini söyledi.Kütahya ve ilçelerinde hatırlarını, sıkıntılarını sormak için yüzlerce esnafı telefon ile aradığını ifade eden Milletvekili Erba, “İş yerleri virüs nedeniyle kapalı olan esnaflarımız zor durumdalar.

Erbaş: "Esnaf, SGK ve BAĞ-KUR primlerinin silinmesini istiyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ülkemizin zor günler geçirdiğini, bu günlerin Türk ulusu olarak daha da birbirimize bağladığını ve bu gücünde bu salgını yeneceğini söyledi.
Kütahya ve ilçelerinde hatırlarını, sıkıntılarını sormak için yüzlerce esnafı telefon ile aradığını ifade eden Milletvekili Erba, “İş yerleri virüs nedeniyle kapalı olan esnaflarımız zor durumdalar. Virüs salgını geçene kadar SSK ve BAĞ-KUR primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyorlar”dedi.
Virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafların taleplerini kısa sürede meclise taşıyacağını belirten Erba, “Ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnaflarımız, iş yerleri kapalı olduğu için çok zor günler geçirmektedir. Açık olan esnaf ise maliyetini bile zor karşılayabilmektedir. Esnaf kardeşlerimizin taleplerini en kısa sürede meclis gündemine getireceğim. Devletimiz muhakkak bu konuya da bir çözüm bulacaktır. Esnaflarımız karamsarlığa kapılmasın. Güzel günler çok yakında, birlik olarak hep birlikte bu kötü günleri aşacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:31
Yatsı
20:50

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Çelik Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Okul bahçesine kuş evi

Okul bahçesine kuş evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.